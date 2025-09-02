Ελλάδα Κίνηση Τροχαία (Η) Κηφισός Πανεπιστημίου Αττική

Κίνηση: «Κοκκινίζει» ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα σε Βασ. Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου

Δείτε πού παρατηρούνται προβλήματα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει σταδιακά η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τις κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου να εμφανίζουν αυξημένη ροή οχημάτων το πρωί της Τρίτης (2/9).

Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού, ενώ -σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας- αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πανεπιστημίου και στους δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

