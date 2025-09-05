Τροχαίο σοκ στη Θεσσαλονίκη: IX μπήκε στο αντίθετο και συγκρούστηκε μετωπικά - Ένας νεκρός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς τo πρωί της Παρασκευής (5/9) στην περιοχή του Δερβενίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα ενεπλάκησαν σε σφοδρή σύγκρουση, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά

Το ατύχημα συνέβη όταν ένα από τα δύο οχήματα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το δεύτερο όχημα διαλύθηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας. Οι διασώστες ανέσυραν ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και ένα ακόμα που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου στο 329ο χλμ Εγνατίας Οδού, στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου, #Θεσσαλονίκη.

Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

