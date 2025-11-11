Ελλάδα Επιχείρηση Διάσωσης Λιμενικό Σώμα Μετανάστες Θάνατοι Γαύδος Local News

Ναυάγιο με τρεις νεκρούς ανοιχτά της Γαύδου - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί, ενώ 56 άνθρωποι διασώθηκαν από δύναμη της Frontex.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά την ανατροπή λέμβου με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί, ενώ 56 άνθρωποι διασώθηκαν από δύναμη της Frontex.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο σκάφη του Λιμενικού και δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει απογειωθεί ελικόπτερο για να συνδράμει στις έρευνες, που συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Την ώρα του ναυαγίου στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

