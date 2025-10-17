Τραγωδία στη Χίο: Λέμβος με μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια - Νεκρές 2 γυναίκες

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο που σημειώθηκε στη Χίο, όταν βάρκα που μετέφερε μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια, το βράδυ της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ναυάγιο σημειώθηκε βόρεια της πόλης της Χίου περίπου στις 22:30. Στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα.

Οι λιμενικοί που βρέθηκαν στο σημείο εντόπισαν δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους, με τον θάνατό τους να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν.



Παράλληλα, ένας άνδρας που διασώθηκε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και άλλα πέντε άτομα σε κλινικές του νοσοκομείου της Χίου, με μια γυναίκα εξ αυτών να έχει υποβληθεί σε χειρουργείο καθώς είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία από τα χτυπήματα στα βράχια.



Οι υπόλοιποι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο κλειστό κέντρο της ΒΙΑΛ.