Σε δίνη η ΕΕ για το μεταναστευτικό - Οι χώρες «δεν ανοίγουν τις πόρτες τους» - Τι θα κάνει η Ελλάδα

Οι νέοι κανόνες της Ευρώπης για τη μετανάστευση αντιμετώπισαν τις πρώτες αναταράξεις την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, με τις χώρες να διχάζονται ως προς το ποιος πρέπει να αναλάβει και πόση ευθύνη.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Politico, οι υπουργοί Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο για να συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες μιας νέας πρότασης σχετικά με τους λεγόμενους κόμβους επιστροφής και τις διασυνοριακές εξουσίες απέλασης. Ωστόσο, στο περιθώριο, κυριάρχησαν οι πολιτικές επιπτώσεις του ποιος έχει την ικανότητα να δεχτεί περισσότερους αιτούντες άσυλο.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να ανακοινώσει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ποιες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μετανάστευση και ποια βοήθεια πρέπει να λάβουν, αλλά αυτό έχει πλέον αναβληθεί.

Όπως ορίζεται στον νέο νόμο της ΕΕ που διέπει το άσυλο και τη μετανάστευση - ο οποίος συμφωνήθηκε το 2023, με προθεσμία εφαρμογής τον Ιούνιο του επόμενου έτους - η Επιτροπή θα ανακοινώσει ποιες χώρες βρίσκονται υπό «μεταναστευτική πίεση». Οι άλλες κυβερνήσεις μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν είτε να δεχτούν μετανάστες από αυτές τις χώρες είτε να τις υποστηρίξουν με χρηματοδότηση και προσωπικό.



Ωστόσο, οι χώρες φαίνονται πολύ πιο πρόθυμες να διαθέσουν χρήματα παρά να ανοίξουν τις πόρτες τους.



Η υπουργός Μετανάστευσης του Βελγίου, Anneleen Van Bossuyt, δήλωσε στο περιθώριο της συνάντησης ότι η χώρα της θα προσφέρει οικονομική συνεισφορά, καθώς το σύστημα υποδοχής αιτούντων άσυλο είναι «γεμάτο». Η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Mari Rantanen, του ακροδεξιού Κόμματος των Φινλανδών, δήλωσε ότι η χώρα της «προφανώς» δεν θα δεχτεί μετανάστες από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ.



Η πολιτική της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών είναι να πληρώνει αντί να δέχεται ανθρώπους. Ο υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας, Johan Forssell, άφησε να εννοηθεί σαφώς ότι η χώρα του δεν επιθυμεί να δεχτεί περισσότερους μετανάστες, τονίζοντας ότι έχει ήδη δεχτεί «τόσους πολλούς» αιτούντες άσυλο την τελευταία δεκαετία.



Σχόλια όπως αυτά προμηνύουν ένα προφανές πρόβλημα: ότι κάθε χώρα θα είναι πρόθυμη να δαπανήσει χρήματα, αλλά όχι να δεχτεί μετανάστες. Αν επικρατήσει αυτό το σενάριο, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή ένα πολύπλοκο σύστημα «αντισταθμίσεων» - και οι χώρες θα χειρίζονταν ορισμένες αιτήσεις ασύλου για τις χώρες που χρειάζονται βοήθεια, αντί να δέχονται άτομα που έχουν μετεγκατασταθεί.

Τι θα ισχύσει με Ιταλία και Ελλάδα

Το ιστορικό της Ιταλίας και της Ελλάδας - που πιθανόν θα οριστούν ως αποδέκτες αυτής της στήριξης - δεν έχει βοηθήσει την κατάσταση. Πέρυσι, οι δύο χώρες χειρίστηκαν μόνο ένα μικρό ποσοστό των υποθέσεων μετανάστευσης που έπρεπε να χειριστούν σύμφωνα με τους λεγόμενους κανόνες του Δουβλίνου, οι οποίοι ορίζουν ποια χώρα πρέπει να χειρίζεται τις αιτήσεις ασύλου (συνήθως η χώρα εισόδου του αιτούντος στην ΕΕ).



Οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν επίσης να συμφωνήσουν σε ένα σύστημα υποχρεωτικής αναγνώρισης των αποφάσεων ασύλου που λαμβάνονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, δήλωσε στο Λουξεμβούργο ο Δανός υπουργός Μετανάστευσης, Ράσμους Στόκλουντ, ο οποίος ηγείται επί του παρόντος των συζητήσεων. Η Δανία πρότεινε μια αλλαγή στο αρχικό σχέδιο της Επιτροπής, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις παραμένουν «πολύ διχασμένες», είπε.

Ο Μάγκνους Μπρούνερ, επίτροπος της ΕΕ για τη μετανάστευση, δήλωσε ότι υπάρχει «συνεργασία» και βούληση μεταξύ των χωρών για τη μεταρρύθμιση του συστήματος. Πρόσθεσε ότι «ο χρόνος είναι πολύτιμος» - ένα σχόλιο που δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της έκκλησης που απηύθυναν πέρυσι οι ηγέτες της ΕΕ για «αποφασιστική δράση» όσον αφορά τις απελάσεις και της προθεσμίας του Ιουνίου που πλησιάζει.

Μια κατάσταση όπου τα κράτη μέλη αρνούνται να εφαρμόσουν τους κανόνες που συμφώνησαν στο εμβληματικό σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση, θα «υπονομεύσει θεμελιωδώς την αξιοπιστία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου», δήλωσε ο Alberto-Horst Neidhardt, ανώτερος αναλυτής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής.



«Αν συμβεί αυτό, ως άμεσο αποτέλεσμα, θα επανέλθουν οι εσωτερικοί συνοριακοί έλεγχοι σε ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν, θα υπάρξουν συστηματικές επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα... οι συστημικές επιπτώσεις αυτού θα απειλήσουν σίγουρα την Ένωση και... θα υπάρξει σίγουρα μια πολιτική σπείρα, επειδή η ακροδεξιά θα διεκδικήσει δικαίωση», δήλωσε ο Neidhardt.



Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, αλλά το «πολιτικό πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό» από το 2015, όταν η ΕΕ αντιμετώπισε την τελευταία μεταναστευτική κρίση, πρόσθεσε. «Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν πολύ περισσότερα συμφέροντα».