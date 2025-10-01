Σύνοδος της Κοπεγχάγης: Ο Μητσοτάκης ζητά κάλυψη και των νοτίων συνόρων στην ευρωπαϊκή άμυνα

Με τη Ρωσία να κλιμακώνει όχι μόνο τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις επί Ουκρανικού εδάφους, αλλά και την προκλητικότητα της έναντι της Πολωνίας και κρατών της Βαλτικής, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν ατύπως στην Κοπεγχάγη, που τα τελευταία 24ωρα δέχθηκε υβριδικές επιθέσεις με αγνώστου προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κάνουν την εμφάνιση τους πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Δανίας.

Το κυρίαρχο θέμα δεν είναι άλλο από την ενδυνάμωση της ευρωπαικής ασφάλειας και άμυνας μέσω της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα, που αναμένεται να παρουσιαστεί στην επικείμενη τακτική Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών το διήμερο 23 – 24 Οκτωβρίου και η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εμβληματικά έργα, όπως το Ευρωπαικό Τείχος εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών ( European Defense Wall ), το Παρατηρητήριο Ανατολικής Πτέρυγας, αλλά και την Ασπίδα Αεράμυνας, κοινή πρόταση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ντόναλντ Τουσκ από το 2024.

«Τα σύνορα της Ε.Ε. δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες»

Σε αυτό το πλαίσιο, πάντως, κυβερνητικές πηγές προΐδεάζουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει χαρακτηριστικά ότι τα σύνορα της ΕΕ δε σταματούν στις Βαλτικές χώρες και ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων θα πρέπει να καλύπτει και τον Ευρωπαΐκό Νότο. «Η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές» αναμένεται να πει φωτογραφίζοντας το casus belli εναντίον της χώρας μας που δεν αίρει η Τουρκία, αλλά και τη συνεχιζόμενη παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο.

Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν, εξάλλου, ότι δεν είναι η πρώτη φορά, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα των απειλών στα νότια σύνορα της Ε.Ε. Το είχε πράξει και στο Ευρωπαικό Συμβούλιο του προηγούμενου Μαρτίου τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συνολική στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη, καθώς οι απειλές δεν περιορίζονται στα ανατολικά σύνορα, αλλά εκτείνονται στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, άποψη με την οποία είχαν συνταχθεί και άλλοι ηγέτες του Νότου. Θα πρέπει να επισημανθεί, δε, ότι στις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ θα συμμετάσχει κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαικής Επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέλιξη, που επιβεβαιώνει την αυξημένη ανησυχία της Δύσης έναντι των ριψοκίνδυνων προκλήσεων της Ρωσίας.

Παρέμβαση και για το μεταναστευτικό

Ούτως, ή άλλως, ο πρωθυπουργός υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής τόσο της διασφάλισης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, όσο και κοινών ευρωπαΐκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ισχυροποίηση της άμυνας πολύ πριν το συγκεκριμένο ζήτημα μετατραπεί σε επείγουσα προτεραιότητα, όπως είναι σήμερα.

Τους τελευταίους μήνες, εξάλλου, η Αθήνα διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι χώρες, που συγκαταλέγονται στις λεγόμενες φειδωλές, όπως η Φινλανδία και λιγότερο, πάντως, η Γερμανία εμφανίζονται σαφώς πιο διαλλακτικές. Κατά την αυριανή Σύνοδο της Ευρωπαΐκής Πολιτικής Κοινότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το μεταναστευτικό, στο οποίο θα συμμετέχουν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρρας.

Άλλωστε, στο χθεσινό Υπουργικό και με αφορμή το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για το νέο χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, έγινε κατά πληροφορίες εκτενής συζήτηση για τα πεπραγμένα τόσο στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, όσο και σε αυτό της άμυνας με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι άπαντες στην κυβέρνηση θα πρέπει να προβάλλουν τη σημαντικά αναβαθμισμένη γεωπολιτικά θέση της χώρας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σε μία ευαίσθητη περιοχή, όπως η Ανατολική Μεσόγειος, αγκυροβόλιο ασφάλειας και σταθερότητας.