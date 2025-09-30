Δημοσκόπηση ALCO: Αυτοί είναι οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης

Τους υπουργούς που θεωρούνται οι πιο επιτυχημένοι μέτρησε η ALCO στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha TV.

Πρώτος σε αναγνωρισιμότητα και θετική αξιολόγηση αναδεικνύεται ο Νίκος Δένδιας, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη τετράδα συμπληρώνουν οι Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης, ενώ την οκτάδα ολοκληρώνουν η Νίκη Κεραμέως, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στο γενικό σύνολο, πίσω από τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ακολουθούν σε ίση αναφορά ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ στις επόμενες θέσεις κατατάσσονται οι Βασίλης Κικίλιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

πηγή: Δημοσκόπηση ALCO για τον Alpha