ALCO: Στο 24% η ΝΔ - Απουσία εναλλακτικής πρότασης και αναποφάσιστοι από την κεντροδεξιά

Χαμηλές πτήσεις καταγράφει το κυβερνών κόμμα στη δημοσκόπηση της ALCO διατηρώντας ωστόσο μεγάλη απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που έχει αυξήσει τα ποσοστά του. Ενίσχυση για την Ελληνική Λύση, πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας και αύξηση του ποσοστού των αναποφάσιστων.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24% και το ΠΑΣΟΚ 11,5%. Αναλυτικά: ΝΔ 24%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, ΚΚΕ 7,1%, Ελληνική Λύση 9,3%, Νίκη 2,1%, Πλεύση Ελευθερίας 7,1%, ΜέΡΑ25 2,5%, Νέα Αριστερά 1,3%, Φωνή Λογικής 3,6%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,3% ενώ οι αναποφάσιστοι αυξήθηκαν στο 19% από 17,7% τον Ιούνιο.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μεγάλη «δεξαμενή» των αναποφάσιστων προέρχεται από τον χώρο της κεντροδεξιάς με το σχετικό ποσοστό να φθάνει στο 28%. Κεντρώοι δηλώνουν το 21% , κεντροαριστεροί το 13%, Αριστεροί 8% και Δεξιοί το 6%.

Στην μέτρηση που παρουσίασε ο ALPHA αποτυπώνεται η απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης καθώς έξι στους δέκα ερωτηθέντες απαντούν πως δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο τους εκφράζει σε μεγάλο βαθμό.

H προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα «αγγίζει» θετικά το 19% του εκλογικού σώματος με την πλειονότητα των θετικών απαντήσεων να προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το κόμμα Κασσελάκη.

Δείτε τη δημοσκόπηση της ALCO