Υπουργικό Συμβούλιο: Ο Μητσοτάκης θέλει τη θετική ατζέντα και όχι νέα λάθη με τα Τέμπη

Μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επαναφέρει το κέντρο βάρους της δημόσιας συζήτησης στη θετική ατζέντα έχει το Μέγαρο Μαξίμου μέσω της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από αρκετές ημέρες, όπου κυριάρχησαν το αίτημα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για εκταφή των σορών, αλλά και η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη , του νομοσχεδίου: φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία, που κωδικοποιεί όλες τις σημαντικές φοροαπαλλαγές που ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να λειτουργήσει, αλλά και η αντίστοιχη από τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, που εμπερικλείει μεταξύ άλλων την αναπροσαρμογή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν ως ισχυρή υπόμνηση ότι οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης μπορούν να χρηματοδοτήσουν μία πραγματική κοινωνική πολιτική, σύμφωνα με αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος.

Με επίκεντρο τα μέτρα της ΔΕΘ η εισήγηση Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει πως η φορολογική μεταρρύθμιση αφορά σε 4 εκατομμύρια πολίτες και συγκεκριμένα μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, αλλά κυρίως τους νέους. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός πρόκειται να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις αποτελούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας, «είναι σταθερά μέτρα, που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων».

Αναφερόμενος και στα υπόλοιπα θέματα του Υπουργικού όπως μία πιο στοχευμένη και αποτελεσματική πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρηματολογήσει ότι η εν λόγω ατζέντα επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας, αλλά και ότι «οι απαντήσεις μας στα ψεύδη της αντιπολίτευσης είναι το έργο που κάνει πράξη το πρόγραμμά μας».

Άλλωστε και όπως γνωστοποίησε χθες μέσω της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Οικονομικών, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μέτρα, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και αποτελούν κίνητρα, ώστε να ανοίξουν και άλλα κλειστά ακίνητα, ακόμη μία ένδειξη ότι στην κυβέρνηση είναι έτοιμοι να δρομολογήσουν και άλλες θετικές εκπλήξεις. όσο η οικονομία εξακολουθεί να πηγαίνει καλά .

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τμ. Θα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για άνω των δύο τέκνων. Επιπλέον, εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, όπως εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, και ένστολοι, χωρίς, πάντως, οι ιδιοκτήτες ακινήτων να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής. Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Εξάλλου, στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να παρουσιαστούν από τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, τα προσχέδια δράσης των Υπουργείων για το 2026, ήτοι ο Οδικός Χάρτης για τον καθοριστικό επόμενο χρόνο, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και η Υφυπουργός, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, θα παρουσιάσουν τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στον Δημόσιο τομέα για το 2026, που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 20.000. Επιπλέον, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών θα παρουσιάσουν τα bonus, που έχουν λαμβάνειν οι δημόσιοι υπάλληλοι από το πρόγραμμα επιβράβευσης, που τρέχει στο πλαίσιο της αξιολόγησης τους.

Στην κυβέρνηση επιχειρούν να απεγκλωβιστούν από τη στενωπό της τραγωδίας των Τεμπών και της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κινδυνεύει να επισκιάσει το θετικό momentum και την προσδοκία καλύτερων ημερών που δημιούργησε η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εξού και ο Παύλος Μαρινάκης μέσω της χθεσινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών προειδοποίησε σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών ότι η κυβέρνηση «δεν θα επιτρέψει θεσμικά έναν δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης της τραγωδίας, που επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης» υπενθυμίζοντας ότι σε μία δημοκρατία η Δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές.