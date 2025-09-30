Μητσοτάκης στο υπουργικό Συμβούλιο: Μάχη για την αλήθεια από τα Τέμπη έως την εξωτερική πολιτική

Στην εισήγησή του στο υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα της Θεσσαλονίκης τονίζοντας πως στον πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης βρίσκεται η στήριξη της νέας γενιάς, της οικογένειας αλλά και της περιφέρειας με μόνιμες αυξήσεις. Επανέλαβε επίσης ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το μερίδιο από την καλή πορεία της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση θα δώσει τη «μάχη για την αλήθεια» σε όλα τα μέτωπα «από την υπόθεση των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την εξωτερική πολιτική».

«Οι δικές μας απαντήσεις πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες γιατί τώρα ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας» είπε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας.

«Είναι ο δύσκολος δρόμος, αλλά είναι ο μονόδρομος της προόδου. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας. Ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Οι Έλληνες που ακούνε και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς. Η καλύτερη απάντηση στην ψευδολογία της αντιπολίτευσης είναι το έργο μας. Η συγκυρία γίνεται ολοένα και πιο τοξική, θα πρέπει να διαψεύδονται άμεσα τα fake news και να αναδεικνύουμε τη δική μας προσπάθεια» προσέθεσε.

«Αμόκ παραπληροφόρησης»

Ο Πρωθυπουργός μιλώντας για το ταξίδι στη Νέα Υόρκη και στις επαφές που είχε με ξένους ηγέτες, τόνισε πως δόθηκε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδας.

«Πράγματι, η χώρα μας δεν είναι πια ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει. Kαι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα είναι ένα παράδειγμα προόδου, κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να τονιστεί, σε αντίθεση με το πραγματικό «αμόκ» παραπληροφόρησης το οποίο συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα, γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον Πρόεδρο Trump διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύτηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου. Κι όλα αυτά όταν συμβαίνουν πολύ σοβαρές εξελίξεις, όπως η προοπτική ειρήνευσης στη Γάζα» είπε χαρακτηριστικά.

Για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «σημαντικές και τολμηρές αλλαγές» που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ανασυντάσουν την αμυντική λειτουργία της χώρας.

Αναφερόμενος στα εξοπλιστικά, στην προμήθεια της 4ης Belharra και των ιταλικών Bergamini, παρατήρησε πως συνιστούν την έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των Ενίπλων Δυνάμεων.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο τεκμαίρεται πια από όλα τα δεδομένα και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναδεικνύεται από όλους μας, σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

