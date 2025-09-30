Σκληρή κόντρα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να δούμε ποιος θα κλάψει» - «Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας»

Το ζήτημα της αρμοδιότητας ή μη των Περιφερειών όσον αφορά την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων, εξακολουθεί να πυροδοτεί ένταση στο μέτωπο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, με τον εισηγητή της πλειοψηφίας στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριο Λαζαρίδη, να υποστηρίζει πως η Μιλένα Αποστολάκη είχε υπογράψει υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία η καταγραφή είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε Περιφέρειας.

Λαζαρίδης σε ΠΑΣΟΚ: Να δούμε ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλάψει

Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής, ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε στην εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χνάρη.



Επικαλούμενος ειδικότερα την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, σχολίασε πως «ο μάρτυρας τόνισε πως η καταγραφή των ζώων είναι ζήτημα των Περιφερειών. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Μανώλης Χνάρης, λέγοντας πως γελάει ο αγροτικός κόσμος με τα περί μη αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλάψει…», όπως είπε αρχικώς για να διαβάσει στη συνέχεια υπουργική απόφαση του 2011, σύμφωνα την οποία, η καταγραφή των ζώων είναι υποχρέωση της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας ή του Δήμου.



Σύμφωνα μάλιστα με τον Μακάριο Λαζαρίδη, όσον αφορά στην κατάθεση του μάρτυρα περί ενημέρωσης των κτηνοτρόφων για τους ελέγχους, στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως προβλέπεται προειδοποιητική ανακοίνωση 48 ώρες πριν από τον έλεγχο.



«Την υπουργική απόφαση που σας διάβασα, την υπογράφει η Μαρία Ελένη Αποστολάκη. Άρα είναι καθαρό το ζήτημα του 48ωρου και κυρίως η ευθύνη των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών για την καταγραφή των ζώων», κατέληξε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Μιλένα Αποστολάκη: Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας

Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη επικαλέστηκε την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), στην οποία γίνεται λόγος για «θράσος» του Κυριάκου Μπαμπασίδη, καθώς αναφέρεται: «Ο πρώην πρόεδρος – νταλαβεριτζής του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει επιτόπιους ελέγχους για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου. Δεν γνωρίζει, αυτό που είναι γνωστό σε όλους, ότι τις επιδοτήσεις τις δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».



Όσον αφορά στο ζήτημα της ενημέρωσης πριν από τους ελέγχους, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως εν προκειμένω το επίδικο αφορά στο ότι υπήρχε προσυνεννόηση για τους ελέγχους, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ. «Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας», σχολίασε.

Πηγές ΝΔ: Βαριά εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ και η Μιλένα Αποστολάκη

Πηγές της ΝΔ επεσήμαναν πως το ΠΑΣΟΚ είναι «βαριά εκτεθειμένο μετά τις σημερινές αποκαλύψεις».



«Μπροστά στην αλήθεια, η Μιλένα Αποστολάκη επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να προστατεύσει το κόμμα της και τον συνάδελφό της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει απαντήσεις.



«Από τη μια εμφανίζονται τιμητές και κατήγοροι και από την άλλη αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων για τη διερεύνηση μιας σοβαρής υπόθεσης όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ» σχολιάζουν οι «γαλάζιες» πηγές.