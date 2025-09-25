Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική: Ουδεμία παρανομία, έγινε παρεξήγηση - Αιχμές σε Τυχεροπούλου

«Ουδεμία παράνομη πράξη εκ μέρους μου υπήρξε και καμία πληρωμή που να μην ήταν νόμιμη έγινε», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ο μάρτυρας μίλησε για «παρεξήγηση» εις βάρος του, επειδή το όνομά του εμπλέκεται σε αρκετούς επίμαχους διαλόγους της δικογραφίας της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Αντιπαράθεση με τη Μιλένα Αποστολάκη

Ένταση προκλήθηκε κατά την εξέτασή του από την Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ), η οποία, διαβάζοντας στιχομυθίες από τη δικογραφία, επεσήμανε πως σε συνεργασία με υφισταμένους του, ενημέρωνε πως επίκειται έλεγχος, με εκείνον να απαντά πως η νομοθεσία ορίζει πως πρέπει να ενημερώνονται οι ελεγχόμενοι.



«Κανένας δεν έμαθε ποτέ, πότε έγινε ο έλεγχος. Τους ενημερώσαμε τελευταία στιγμή, τηλεφωνικά. Μια, δυο μέρες πριν. Αυτό το κάνει η υπηρεσία. Είναι καθήκον των υπαλλήλων να ενημερώνουν, είτε είναι τακτικός είτε έκτακτος έλεγχος. Το λέει η νομοθεσία», κατέθεσε ο μάρτυρας.



«Έχετε ξανακούσει να έρχεται ο εφοριακός και να λέει πως δυο μέρες πριν ενημερώνει τον ελεγχόμενο;», τον ρώτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, με εκείνον να επιμένει. «Όταν έχουμε ελέγχους για ζώα, επιβάλλεται να υπάρχει ενημέρωση, αλλιώς εάν δεν έχει μαζεμένα τα ζώα ή εάν τα βόσκει, πώς θα του κάνω τον έλεγχο; Προβλέπεται αυτό», υποστήριξε.



Η Μιλένα Αποστολάκη επικαλέστηκε και διάλογό του με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον γνωστό και ως «Φραπέ», σχολιάζοντας πως ο μάρτυρας «ακούγεται να καθησυχάζει τον Φραπέ», με τον ίδιο να απαντά: «Ο κύριος Ξυλούρης είχε υποβάλει επώνυμη καταγγελία εις βάρος της κυρίας Τυχεροπούλου. Ήθελα να κατευνάσω τα πνεύματα, καθένας κάνει τη δουλειά του».



Ο ίδιος αρνήθηκε πως ζήτησε την απομάκρυνση ευρωπαίων εισαγγελέων, ενώ κατέθεσε πως παρέλαβε συνολικώς 16.500 μπλοκαρισμένα ΑΦΜ, εκ των οποίων τα 9.500 για βοσκοτόπια. Ανέφερε δε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι υποχρεωμένος να μετράει τα ζώα των κτηνοτρόφων, καθώς γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΣ.

«Κλειδωμένη ντουλάπα με 13 προσφυγές που γινόντουσαν αποδεκτές μη νόμιμα»

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης άφησε αιχμές εις βάρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, ερωτηθείς από τη Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ) για το εάν πράγματι «παραβίασε» κλειδωμένο ερμάριο του ΟΠΕΚΕΠΕ.



«Κανένα ερμάριο δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε παυθεί η διευθύντρια και δεν παρέδιδε. Μέσα στη ντουλάπα βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές - μια εκ των οποίων ήταν η 73χρονη, αλλά και η οικογένεια που δεσμεύτηκε η περιουσία της - οι οποίες γινόντουσαν αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες. Έχουν πάει όλα αυτά στη Δικαιοσύνη. Όταν άνοιξε το ερμάριο έγινε καταγραφή που κοινοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία», όπως υποστήριξε.

ΠΑΣΟΚ: Αποδείχθηκε η υπονόμευση των ελεγκτικών μηχανισμών προς όφελος συμφερόντων στενά συνδεδεμένων με τη ΝΔ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν πως από την εξέταση του μάρτυρα προέκυψε ότι οι αγρότες συχνά ενημερώνονταν εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους, ειδικά καταγγελιών, «γεγονός που αλλοιώνει πλήρως την αξιοπιστία των διαδικασιών και τους βοηθούσε να προετοιμάζονται για να μη βρεθεί καμία αναντιστοιχία σε σχέση με τη δήλωσή τους» και που «πιστοποιεί τη συνειδητή συμμετοχή στελεχών του Οργανισμού στη συγκάλυψη παρατυπιών και απατών».



Οι ίδιες πηγές υποστήριζαν πως ο Κυριάκος Μπαμπασίδης «παραδέχθηκε ότι επικοινώνησε με τον Φραπέ τάχα για να κατευνάσει διαμάχη του τελευταίου με την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου», σχολιάζοντας πως «αντί να προστατεύσει την ακεραιότητα της υπηρεσίας, παραδέχτηκε ότι ενημέρωνε τον κ. Ξυλούρη και σχεδίαζε πειθαρχικές διώξεις κατά της υπαλλήλου, λέγοντας μάλιστα “τώρα θα δει, τώρα θα μάθει”».



«Οι αποκαλύψεις αυτές καταδεικνύουν την αδιαφάνεια και την υπονόμευση των ελεγκτικών μηχανισμών προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων στενά συνδεδεμένων με τη Νέα Δημοκρατία», αναφέρουν οι «πράσινες» πηγές.