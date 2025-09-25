Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει η αντιπολίτευση στην κλήση Μυλωνάκη - «Παρελκυστική η τακτική σας»

Δεν κάνει πίσω η αντιπολίτευση, επιμένοντας να ζητά την κλήτευση - και μάλιστα άμεσα, την ερχόμενη Τρίτη - του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, μετά και από την κατάθεση του Νίκου Σαλάτα, τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταθέτοντας επισήμως σχετικό αίτημα, η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, επέμεινε στην κλήση του, λέγοντας πως η πρόταση της αντιπολίτευσης «αδικαιολόγητα και απαραδέκτως απορρίφθηκε εξαρχής».

«Δεν υπάρχει κανένα έρεισμα, νομικό, ηθικό και πολιτικό, προκειμένου να μην κληθεί», υποστήριξε, μιλώντας για «έκτακτα» γεγονότα, αναφερόμενη στη χθεσινή κατάθεση Σαλάτα αλλά και στην απάντηση του υφυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση στην Ολομέλεια την περασμένη Δευτέρα.

«Εφόσον δεν έχει να φοβηθεί κάτι και εφόσον αβίαστα προκύπτει πως είχε γνώση των γεγονότων, δεν έχει λόγο να αρνείται», υποστήριξε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε σε τηλεοπτικές δηλώσεις του «γαλάζιου» Βαγγέλη Λιάκου. «Εγώ αυτό που είπα, είναι πως όποιος έχει να συνεισφέρει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε», διευκρίνισε ο ίδιος.

«Να έρθει και μάλιστα άμεσα, την ερχόμενη Τρίτη», ανέφερε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ, ενώ στην κλήση του συμφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Παρελκυστική η τακτική σας, δεν θέλετε να βγει η ουσία»

Για παρελκυστική τακτική της αντιπολίτευσης, ώστε να καθυστερήσει η εξέλιξη της εξεταστικής και να μην βγει στο φως η ουσία της υπόθεσης, μίλησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Από όσα είπε ο Νίκος Σαλάτας χθες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έμειναν σε μια μονόλεπτη επικοινωνία του με τον Γιώργο Μυλωνάκη. Χθες αποδείχτηκε πως η κυβέρνηση ήταν αυτή που άνοιξε τις πόρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν οι έλεγχοι. Το Μαξίμου τόνισε στον κύριο Σαλάτα πως θέλουμε αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, τονίζοντας πως δικαιολογημένα δεν έχει κληθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης και αντιπροτείνοντας σε περίπου ένα μήνα από τώρα, όταν θα έχει εξεταστεί η περίοδος ‘15 - ‘25 και η εικόνα θα είναι πιο πλήρης, η επιτροπή να εξετάσει εκ νέου την κλήση επιπλέον μαρτύρων.

Μάλιστα κάλεσε την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσει επισήμως ποιοι βουλευτές δήλωσαν πως ενημερώθηκαν ότι δεν θα υπουργοποιηθούν επειδή συμπεριλαμβάνονται στις επισυνδέσεις, λέγοντας πως «είστε κοινοί συκοφάντες εκτός από τυμβωρύχοι».

«Σαλάτα τα έκανε ο κύριος Λαζαρίδης, όχι ο κύριος Σαλάτας...», σχολίασε η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να της απαντά πως «η Δημοκρατία σας αρχίζει εκεί που αρχίζουμε να τοποθετούμαστε εμείς».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος υποστήριξε πως δεν υπάρχει άρνηση από το προεδρείο για να κληθούν μάρτυρες, καθώς θα συμπληρωθεί ο «δυναμικός» κατάλογος σε δεύτερο χρόνο.

Τελικώς, μετά από σχετική ψηφοφορία, η πρόταση της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση Μυλωνάκη απορρίφθηκε και επικράτησε εκείνη της πλειοψηφίας.

Αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης.