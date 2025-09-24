Μπαίνει στα βαθιά η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπαμπασίδης και Σημανδράκος οι επόμενοι μάρτυρες

Οι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης και Ευάγγελος Σημανδράκος, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο πρώτος λόγω της εμπλοκής του στις επίμαχες συνομιλίες της δικογραφίας και ο δεύτερος εξαιτίας των επιστολών του για τα κόκκινα ΑΦΜ, θα είναι οι επόμενοι μάρτυρες που θα καταθέσουν, το πρωί της Πέμπτης (25/9), στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.



Νωρίτερα την Τετάρτη (24/9), κατά την επεισοδιακή κατάθεσή του, ο τέως πρόεδρος του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, στράφηκε με σφοδρότητα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ υποστήριξε πως καρατομήθηκε «με εντολή Μαξίμου».



Με δήλωσή του στις κάμερες έξω από τη Βουλή, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε πως «η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει», υποστηρίζοντας πως «αποδείχτηκε από την κατάθεση του τέως προέδρου ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είχε διάθεση να συγκαλύψει και να μην επιτρέψει στους ευρωπαίους εισαγγελείς να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους, αλλά αντίθετα, απαίτησε από τον κ. Σαλάτα να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι».



«Όταν ξεκίνησαν οι προστριβές του Νίκου Σαλάτα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η κυβέρνηση είχε μόνο μία λύση. Την απομάκρυνσή του», πρόσθεσε.



Νωρίτερα, η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε «αδιανόητη» επίθεση του μάρτυρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους λειτουργούς της, κάνοντας λόγο για «απερίσκεπτες» και «εμπαθείς» αναφορές.



Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν εντωμεταξύ, πως ο Νίκος Σαλάτας «κατονόμασε με αποστομωτικό τρόπο τον υφυπουργό παρά των πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, ως το πρόσωπο που τον καρατόμησε από τον Οργανισμό», ενώ υποστήριζαν ότι κατέθεσε πως «ποτέ δεν του είπε ο κ. Μυλωνάκης να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».