Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν οι πρώτοι μάρτυρες Καββαδάς και Σαλάτας

Με την αντιπολίτευση να ζητά τη διαβίβαση σειράς «απαραίτητων» και «κρίσιμων», όπως τα χαρακτηρίζει, εγγράφων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ανοίγει αυτή την ώρα ο χορός των καταθέσεων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρώτος θα περάσει το κατώφλι της επιτροπής ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Ιωάννης Καββαδάς, ενώ ακολούθως θα καταθέσει ο τέως επικεφαλής του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, που απομακρύνθηκε τον περασμένο Μάιο από το τιμόνι του, μετά από το μέτωπο που είχε ανοίξει τόσο με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πριν από την εξέταση των μαρτύρων, η αντιπολίτευση ζήτησε επιτακτικά να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για χορήγηση εγγράφων, με τον πρόεδρο Ανδρέα Νικολακόπουλο να ενημερώνει πως απέστειλε ήδη στους αρμόδιους υπουργούς και το γραφείο εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων τους σχετικούς καταλόγους, αναμένοντας απάντηση.

«Τα έγγραφα αυτά είναι προαπαιτούμενα για τη στοιχειώδη εξέταση των μαρτύρων. Είναι απαράδεκτο το ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην επιτροπή ούτε καν ένα μικρό μέρος τους και εγείρει εύλογη καχυποψία. Το καταγγέλλω», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Είναι κρίσιμο και αναγκαίο να έρθουν αυτά τα έγγραφα πριν από την κατάθεση των μαρτύρων», σημείωσε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία μάλιστα επανέφερε και το ζήτημα της λίστας μαρτύρων, επιμένοντας να μιλά για «αποκλεισμούς».

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη ζητήσει την κατάθεση σειράς εγγράφων, μεταξύ άλλων, τη λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ, τις αναφορές στη Δικαιοσύνη από τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 και μετά, τις περιπτώσεις που έχουν εντοπισθεί στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μετά τη καταστροφή του Daniel με αλλαγές σιτηρών με ντομάτα ή άλλο, καθώς και τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2024.

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πολιτικό σόου»

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πολιτικό σόου. Ορισμένοι δεν θέλουν να βρούμε τα πραγματικά και διαχρονικά αίτια της υπόθεσης», υποστήριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης, στρεφόμενος κατά της αντιπολίτευσης.

Ο εισηγητής της ΝΔ μίλησε για «fake news» όσον αφορά το αίτημα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - «το ΠΑΣΟΚ έχει αλληθωρίσει, εάν δεν έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ» υπήρξε το σχόλιό του - για το ζήτημα της καλλιέργειας της βιομηχανικής ντομάτας που έχει αναδειχθεί με δημοσίευμα, ενώ αναφορικώς με το αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας για διαβίβαση του ενημερωτικού σημειώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως αυτό δεν είχε επίσημο χαρακτήρα καθώς και πως ο Γιώργος Μυλωνάκης έδωσε ήδη σαφείς απαντήσεις στην Ολομέλεια.