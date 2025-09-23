Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση σειράς εγγράφων

Αίτημα κατάθεσης συγκεκριμένων εγγράφων, τα οποία, σύμφωνα με το κόμμα, θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αφορούν, μεταξύ άλλων, στη δικαστική πορεία όλων των αναφορών ή καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από τους προέδρους του Οργανισμού, υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αιτείται την προσκόμιση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην εξεταστική στοιχείων, που αφορούν στη δικονομική και ουσιαστική πορεία των δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί και των ποινικών διώξεων για αδικήματα που σχετίζονται με το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Ακόμη, ζητά να περιέλθουν σε γνώση των μελών της επιτροπής όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από αγρότες στην Θεσσαλία, μετά την καταστροφική πλημμύρα (Οκτώβριος 2023) και κατόπιν να χορηγηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ΟΣΔΕ των ίδιων αγροτών που είχαν γίνει σε κανονική περίοδο, πριν από τον «Ντάνιελ».

Αίτημα για άμεση αποστολή σειράς εγγράφων στην εξεταστική επιτροπή πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης μαρτύρων, κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ την περασμένη Παρασκευή.

Το πρωί της Τετάρτης ανοίγει ο χορός των καταθέσεων των μαρτύρων, με τον νυν πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Ιωάννη Καββαδά (ανέλαβε πριν από μερικές εβδομάδες), και τον τέως επικεφαλής του Οργανισμού, Νίκο Σαλάτα, να είναι οι πρώτοι που θα περάσουν το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής.