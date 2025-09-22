ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε στο Ηράκλειο η δίκη των 104 Κρητικών - Εισέπρατταν επιδοτήσεις έως 60.000 ευρώ

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στο Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, η πρώτη δίκη για τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε επίπεδο Κρήτης.

Στο εδώλιο παραπέμπονται 104 Κρητικοί, στους οποίους καταλογίζεται ότι σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να εισπράττουν επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι, γυναίκες και άνδρες, κάποιοι συγγενείς μεταξύ τους, προέρχονται από διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου.

Το μοτίβο τους ήταν σταθερό και επαναλαμβανόμενο: υπέβαλαν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν ενίσχυση αλλά και να συμμετάσχουν σε μέτρα/δράσεις για τα δικαιώματα που δήλωναν, και δη μεταξύ άλλων για δικαιώματα επί ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων. Δήλωναν ανά περίπτωση ως ενοικιαζόμενα κάμποσα αγροτεμάχια, εμφάνιζαν τα στοιχεία συγκεκριμένων δήθεν εκμισθωτών, προσκόμιζαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς επίρρωση των δηλωθέντων καθώς και τα αντίστοιχα συμφωνητικά αγρομίσθωσης.

Πρόκειται για μια υπόθεση του οργανισμού που πηγαίνει 1,5 χρόνο πίσω, πριν η Ευρωπαία εισαγγελέας ασχοληθεί με την κύρια υπόθεση και έχει να κάνει με στοιχεία που αφορούν εσωτερικό έλεγχο και όσα προέκυψαν από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όμως οι δηλώσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα εν λόγω αγροτεμάχια, ούτε όμως και οι κατηγορούμενοι τα είχαν μισθώσει απ’ αυτούς και ουδέποτε είχαν καλλιεργήσει τις επίδικες εκτάσεις, αναφέρει το Cretalive.

Πάντως, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων δεν εισέπραξαν ούτε ευρώ αφού, όπως αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα, δεσμεύτηκαν ΑΦΜ από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων ή κρίθηκαν ως μη δικαιούχοι επιδότησης βάσει διασταυρωτικών ελέγχων.

Από 15.000 έως 60.000 ευρώ εισέπρατταν οι κατηγορούμενοι

Αφορά αγρότες ή δικαιούχους που δεν είναι ευρύτερα γνωστά στον αγροτικό κόσμο, δεν έχουν σχέση με τα ονόματα που έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και οι δικαιούχοι έπαιρναν από 15.000 μέχρι και 60.000 ευρώ και όχι μόνο για μια χρονιά αθροιστικά.

«Πάνω από 1,5 έτος είχαν κληθεί αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις στον πταισματοδίκη» τόνισε σε δηλώσεις του λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας ο γνωστός ποινικολόγος Γιώργος Στειακάκης, επισημαίνοντας ότι τα ποσά «είναι από 15.000 έως 50.000 με 60.000 ευρώ και είναι αθροιστικά για περισσότερα χρόνια».