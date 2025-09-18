Σε υψηλά ντεσιμπέλ η κόντρα Φλωρίδη - Ζωής: «Μετά θα έρθουν οι… Νεφελίμ και οι εξωγήινοι»

Σε υψηλά ντεσιμπέλ, οι… προαιώνιοι εχθροί Γιώργος Φλωρίδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου επιβεβαίωσαν το χαμηλό βαρομετρικό στις σχέσεις τους, ανταλλάσσοντας σκληρά λόγια, με επίκεντρο τη διάταξη για την περιορισμένη πρόσβαση στη δικογραφία του κατηγορουμένου και των συνηγόρων όταν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή προστασίας μαρτύρων, αλλά και την υπόθεση των Τεμπών.



«Δεν σας ενδιαφέρει εάν θα κινδυνεύσει η ζωή των μαρτύρων, η ζωή αθώων ανθρώπων. Επί ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό τον Νίκο Παρασκευόπουλο, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και με πρόεδρο της Βουλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας. Δολοφόνους, βιαστές και ναρκέμπορους αποφυλακίσατε! Γι’ αυτό μίλησα για λατρεία στα δικαιώματα των εγκληματιών», υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης προκαλώντας την αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης που κάθονταν στα έδρανα, αλλά και της προεδρεύουσας Όλγας Γεροβασίλη που ζήτησε να διαγραφούν οι παραπάνω αναφορές από τα πρακτικά, καλώντας τον να σταματήσει τους «προκλητικούς» χαρακτηρισμούς.



«Είναι ντροπή αυτά που λέτε!» φώναξαν βουλευτές στον υπουργό Δικαιοσύνης, με εκείνον να απαντά: «εσείς να ντρέπεστε γι’ αυτά που κάνατε!».

«Πυρά» και για ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρεμβαίνοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως ο υπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για αδιαφορία ως προς την ανθρώπινη ζωή που δύναται να κινδυνεύσει από σκληρούς εγκληματίες, την ώρα που ο ίδιος εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ποιους σκληρούς εγκληματίες εννοείτε; Μήπως τον “Χασάπη” και τον “Φραπέ” που είπαν πως θα ξεκ@#ώσουν την ευρωπαία εισαγγελέα;», τον ρώτησε.



Η ένταση χτύπησε κόκκινο και με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών και τις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για «μεθοδεύσεις» με την σχηματισθείσα δικογραφία.



«Μετά από την κατάρρευση της απάτης με τα ξυλόλια, μετά με το δολοφονημένο γιο της εισαγγελέως, τώρα έχουμε ένα νέο μυθιστόρημα για τη δικογραφία. Μετά θα έρθουν οι… Νεφελίμ και οι εξωγήινοι! Το γαρ πολύ της θλίψεως από την κατάρρευση της απάτης», υπήρξε το σχόλιο του Γιώργου Φλωρίδη.



«Δίνουν ρέστα για κάθε είδους "μπάζωμα" ενδείξεων, αποδείξεων, ακόμη και νεκρών», υποστήριξε από την πλευρά της η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.