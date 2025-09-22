Επί… ξύλου κρεμάμενος ο Βρεττός της ΝΙΚΗΣ - Ένα βήμα πιο κοντά στη διαγραφή

Ένα βήμα πιο κοντά στη διαγραφή του φαίνεται πως βρίσκεται ο Νίκος Βρεττός, μετά από το δημόσιο «άδειασμα» του από το κόμμα, λόγο της υπερψήφισης του «γαλάζιου» προέδρου της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (22/9), συνεδρίασε η επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΙΚΗΣ η οποία και αποφάσισε να τον καλέσει σε απολογία. «Θεωρείται τετελεσμένο θέμα», έλεγαν στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του, εξηγώντας πως η κλήση του στο πειθαρχικό είναι απαραίτητη λόγω Καταστατικού.

Το κλίμα πάντως είναι βαρύ για το βουλευτή, τον οποίον μάλιστα καθαίρεσαν από όλες τις επιτροπές της Βουλής στις οποίες συμμετείχε ως βουλευτής της ΝΙΚΗΣ. Πάντως, έχουν μεσολαβήσει αρκετές ημέρες από τότε που «έτρεξαν» τα γεγονότα και ακόμη δεν έχει υπάρξει κάτι οριστικό.

Όσον για τον ίδιο, δηλώνει σε συνομιλητές του πως αναμένει τις επίσημες αποφάσεις του κόμματος και πως δεν σκοπεύει να πατήσει πρώτος το κουμπί ανεξαρτητοποιούμενος, εάν δεν τεθεί πρώτα εκτός κομματικών τειχών.