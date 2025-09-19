Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα από το ΠΑΣΟΚ για κατάθεση σειράς εγγράφων - Η αναλυτική λίστα

Την άμεση αποστολή σειράς εγγράφων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης μαρτύρων, ζητά το ΠΑΣΟΚ, με επίσημο αίτημά του.

Με επιστολή στον πρόεδρο της εξεταστικής, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μετέχουν στην επιτροπή, ζητούν να σταλούν συγκεκριμένα έγγραφα, προκειμένου, όπως τονίζουν, να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης εξέταση των πρώτων μαρτύρων, μεταξύ άλλων, τη λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί, καθώς και τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών.

Αναλυτικώς το ΠΑΣΟΚ ζητεί τη διαβίβαση των παρακάτω εγγράφων:

1. Το έγγραφο — Ares(2025)6332310 της 4 Αυγούστου 2025 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά ότι «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού.»

2. Την αναφορά στο ίδιο έγγραφο των ελλείψεων του Προγράμματος Δράσης (Action Plan) που κατατέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέχεια των ευρημάτων της διαδικασίας συμμόρφωσης με το Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑ2024/008/GR

3. Την επιστολή της ΓΔ AGRI της 27ης Μαρτίου 2025 — Ares(2025)2485312

4. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 12ης Μαΐου 2025 — Ares(2025)3812547

5. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 20ής Μαΐου 2025 — Ares(2025)5114034 Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΔ AGRI της 26ης Μαΐου 2025 — Ares (2025) 4231078

6. Την επιστολή του ΟΠΕΚΕΠΕ της 2ας Ιουνίου 2025 — Ares(2025)1681659

7. Την απόφαση επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα και όλες τις ενέργειες και τα έγγραφα που αφορούν στο Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

8. Τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα

9. Τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές (Εισαγγελικές Αρχές και Οικονομική Αστυνομία) για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών βάση ερευνών που διεξάγονται από το 2019 μέχρι σήμερα

10. Τη λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί.