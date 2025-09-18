ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε γραμμή ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ - Ζήτησε να κληθούν Μητσοτάκης και Μυλωνάκης, «όχι» από τη ΝΔ

Το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση στην εξεταστική επιτροπή εξεταστική επιτροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη , αλλά και του Γιώργου Μυλωνάκη, προκαλεί τον πρώτο γύρο αντιπαράθεσης, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να τονίζει πως ναι μεν η πλειοψηφία δεν έχει τίποτα να κρύψει, πλην όμως δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε πολιτική δίκη «προς τέρψιν όσων θέλουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή του τόπου».

Απορρίπτοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση του πρωθυπουργού και σειράς υπουργών, ανάμεσά τους οι Γιώργος Μυλωνάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης, ο γαλάζιος εισηγητής έκανε λόγο για μοτίβο της αντιπολίτευσης που «πατάει ένα κουμπί και ζητά να κληθεί ο Μητσοτάκης. Η πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων είναι πάνω από 30 χρόνια πίσω. Εαν θέλετε να έρθει Μητσοτάκης, γιατί δεν ζητάτε και τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς;», διερωτήθηκε, ενώ σημείωσε πως οι παραπάνω υπουργοί ουδεμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν, καθώς δεν ασκούν εποπτεία ή διοίκηση του Οργανισμού. Συμφώνησε πάντως με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρώτοι να καταθέσουν οι επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ.



ΠΑΣΟΚ: Ο αποκλεισμός μαρτύρων που επιβάλλετε είναι ηχηρό σήμα για την επιχειρούμενη συγκάλυψη



Για αποκλεισμό που επιβάλλει η πλειοψηφία ο οποίος στέλνει ηχηρό σήμα για επιχειρούμενη συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.



«Η ΝΔ προτείνει να κληθούν να καταθέσουν οι Αναστάσιος Λέκκας και Γιώργος Σεφεριάδης. Ενημερώθηκα ότι δεν βρίσκονται ανάμεσά μας, πως είναι… μακαρίτες. Και δεν θα κληθεί ο πρωθυπουργός;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας πως ο πρωθυπουργός «κατά αμάχητο τεκμήριο, καθώς ήταν προσωπικός του συνεργάτης ο Βάρρας, ήταν απολύτως ενημερωμένος για την υπόθεση και έχει ο ίδιος θεσμική ευθύνη, επομένως πρέπει να εμφανιστεί στην εξεταστική. Εγνώριζε», όπως υποστήριξε, επιμένοντας στην κλήση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.



«Πώς είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ είναι προφανές πως οφείλονται εξηγήσεις; Παρατηρούμε ένα κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας. Το βιώσαμε αυτό με τις υποκλοπές, το ξαναβιώνουμε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να μην κληθεί ο κύριος Μπουκώρος; Η κυρία Σεμερτζίδου; Οι Ξυλούρης και Στρατάκης;», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη.

Στην κλήση του πρωθυπουργού αλλά και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ επέμεινε και η αντιπολίτευση, με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρει πως «ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε για τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις. Πρέπει να έρθει στην εξεταστική. Πρέπει να έρθει και ο “Φραπές”, ο “Χασάπης” και η κυρία Σεμερτζίδου», τόνισε.