ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για τη λίστα μαρτύρων - Ποιοι θα περάσουν πρώτοι το κατώφλι της εξεταστικής

Ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Ιωάννης Καββαδάς (ανέλαβε πριν από μερικές εβδομάδες), όπως και ο τέως επικεφαλής του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, θα είναι οι πρώτοι μάρτυρες οι οποίοι θα περάσουν το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου.

Η λίστα μαρτύρων της ΝΔ «πέρασε» μόνο με τις ψήφους της πλειοψηφίας, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε, επιμένοντας στην κλήση του πρωθυπουργού, υπουργών όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς και άλλων προσώπων, ανάμεσά τους η Πόπη Σεμερτζίδου, ο «Φραπές» και ο «Χασάπης».

«Διακρίνω ένα μεγάλο εκνευρισμό στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Μιλένα Αποστολάκη είπε πως δε θέλει να γίνει η ψηφοφορία, πως εκφυλίζει τη διαδικασία», υποστήριξε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, προκαλώντας την αντίδραση του Γιώργου Μουλκιώτη (ΠΑΣΟΚ), που φώναξε: «αλλάξτε τη τακτική σας, είναι ντροπή αυτό που κάνετε!».

«Να προστατέψουμε τις εργασίες της Εξεταστικής», λέει η ΝΔ

Πηγές της ΝΔ τονίζουν πως η αναζήτηση της αλήθειας περνά μέσα από υπευθυνότητα και σοβαρότητα «και όχι από μικροκομματικές επιδιώξεις και επικοινωνιακά σόου που έχουν ως μόνο σκοπό να κατασκευάσουν fake news και φτηνές εντυπώσεις για πολιτικά οφέλη».

«Οφείλουμε να προστατέψουμε τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής από όσους επιθυμούν να τις δώσουν χαρακτηριστικά «προανακριτικής» μιλώντας αορίστως για ποινικές ευθύνες, προκαλώντας σύγχυση και αβεβαιότητα», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Με το καλημέρα, έχουμε την ίδια μεθόδευση και συγκάλυψη», δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη στις κάμερες έξω από τη Βουλή.