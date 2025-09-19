Και κανείς δεν έπεσε αυτή την φορά από τα σύννεφα. Όσοι ήταν να πέσουν το είχαν κάνει σε προηγούμενα σκάνδαλα και σε προηγούμενες εξεταστικές επιτροπές με τα γνωστά απογοητευτικά τους αποτελέσματα. Έχει αποκτηθεί εμπειρία εξάλλου και μάλιστα σε μείζονα θέματα -όπως οι υποκλοπές- ώστε να ξέρουν οι πολίτες τι να περιμένουν. Και τα Τέμπη μπορεί να οδήγησαν τον λαό σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην ιστορία αλλά δεν κατάφεραν ούτε να κρατηθούν τα προσχήματα. Το αποτέλεσμα, ο εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση να διεκδικεί ρεκόρ γκίνες ταχύτερης ανάγνωσης, αφού διάβασε 60.000 σελίδες και υπέβαλε πρόταση 1.000 σελίδων σε μια εβδομάδα.

Βεβαίως, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η υπόθεση κατέληξε σε ένα καθημερινό σήριαλ όπου οι ήρωες του δεν ήταν μονάχα υψηλόβαθμοι της πολιτικής. Και ακόμα και αν οι πέντε αρμόδιοι υπουργοί και οι έξι διοικητές του αμαρτωλού οργανισμού δεν έπρεπε να τσουβαλιαστούν, αφού ίσως δεν είχαν την ίδια ευθύνη, είναι αδύνατο να αποδεχθεί κανείς ότι κανείς δεν γνώριζε και ότι κάποιοι εξ αυτών δεν ήταν μέρος του προβλήματος. Ότι δεν βρίσκονται σε θέση απολογούμενου αλλά μάρτυρα οι πλέον εμπλεκόμενοι υπουργοί δείχνει τι εννοούν όσοι ισχυρίζονται ότι θα βγουν «όλα στο φως».

Σε μια υπόθεση όπου το ευρωπαϊκό χρήμα μετατρέπονταν σε κομματικό και η υπεύθυνη των κοινοτικών επιδοτήσεων βρίσκεται με την περιουσίας της δημευμένη, είναι επίσης ενδεικτικό ότι θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι τα μεσαία στελέχη θα πλήρωναν την «λαμογιά». Όμως, ότι στην λίστα της εξεταστικής επιτροπής, υπάρχουν δύο πεθαμένοι και κυρίως δύο απόντες είναι το πιο απογοητευτικό. Τα διάσημα πλέον πρόσωπα με τα παρατσούκλια «φραπές» και «χασάπης» δεν καλούνται και αυτό οδηγεί ήδη σε ένα συμπέρασμα για το τι να περιμένει κανείς και από αυτή την επιτροπή. Η απουσία του «χασάπη» δεν αφήνει ελπίδες ότι το μαχαίρι θα φθάσει στο κόκκαλο, ενώ αυτή του «φραπέ» στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πρόσωπα για τα οποία ισχύει το δόγμα «μη μου τους φραπέδες τάραττε».