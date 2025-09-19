Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μόνο ο ελληνικός καφές και το κονιάκ έλειπαν...

Με… προσκλητήρια νεκρών έμοιαζαν οι λίστες μαρτύρων ορισμένων κομμάτων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία, σε μια στιγμή αβλεψίας, κάλεσε δύο παλαιότερα στελέχη του Οργανισμού που, όπως κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ, έχουν φύγει από τη ζωή. Σαν να διάβαζε κηδειόσημο αντί για κατάλογο μαρτύρων.

Όμως το «μαύρο χιούμορ» της υπόθεσης δεν σταματά εδώ. Η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας το πήγαν ένα βήμα παραπέρα: ζήτησαν να κληθεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο επίτιμος πρόεδρος που βρίσκεται στην αιωνιότητα από το 2017.



Το μακάβριο λάθος αποκάλυψε ο βουλευτής της ΝΔ Φίλιππος Φόρτωμας, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σπεύδουν να το διορθώσουν, καθώς προφανώς το αίτημα αφορούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Εάν συνεχιστεί έτσι, δεν αποκλείεται η επόμενη συνεδρίαση της εξεταστικής να ξεκινήσει με «αιωνία η μνήμη» αντί για «παρών». Και να δούμε στην ατζέντα όχι μάρτυρες, αλλά… τελετάρχες γιατί όλα όπως φαίνεται γίνονται στο πόδι.



Τελικά, φαίνεται πως στο ελληνικό Κοινοβούλιο οι κατάλογοι μαρτύρων συντάσσονται με έμπνευση από τα κοιμητήρια: άλλοτε σαν μνημόσυνο, άλλοτε σαν προσκλητήριο απόκοσμο.



Μένει μόνο να μοιράσουν και κόλλυβα στους δημοσιογράφους...

