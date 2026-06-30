Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ελλάδα Κίνηση Αττική Αττική Οδός Κηφισός Λεωφόρος Κηφισίας

Κίνηση: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου δεν είναι εύκολη, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 08:56

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Με αυξημένες καθυστερήσεις ξεκίνησε η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης (30/6), με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα σοβαρότερα προβλήματα και τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου το ανοδικό ρεύμα προς Λαμία παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται από το Περιστέρι έως και τη Μεταμόρφωση.

stighmiotipo-othonis-2026-06-30-083055.jpg

Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς η κίνηση αυξάνεται σταδιακά.

30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κίνηση Αττική Αττική Οδός Κηφισός Λεωφόρος Κηφισίας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader