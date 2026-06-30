Κίνηση: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Με αυξημένες καθυστερήσεις ξεκίνησε η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης (30/6), με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα σοβαρότερα προβλήματα και τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου το ανοδικό ρεύμα προς Λαμία παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται από το Περιστέρι έως και τη Μεταμόρφωση.

Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς η κίνηση αυξάνεται σταδιακά.

30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.