Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η αυξημένη κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες προκαλεί καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Η εβδομάδα ξεκίνησε με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους της Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (29/6) καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.
Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.
Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στην κάθοδο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, ενώ αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται και στο ρεύμα καθόδου, από το Περιστέρι έως την Νέα Ιωνία.
Καθυστερήσεις σε Αθηνών, Κηφισίας και Μεσογείων
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα γνωστά προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.
Σταδιακά επιβαρύνεται και η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και καταγράφονται τμηματικές καθυστερήσεις.
Δυσχέρειες στην κυκλοφορία σημειώνονται και στη Λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.
Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, καταγράφονται καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όσο και προς Ελευσίνα.
Νωρίτερα εξαιτίας σύγκρουσης οχημάτων στην Περιφερειακή Υμηττού προέκυψαν καθυστερήσεις από τα Γλυκά Νερά και ύψος Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή.