Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η εβδομάδα ξεκίνησε με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους της Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (29/6) καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στην κάθοδο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, ενώ αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται και στο ρεύμα καθόδου, από το Περιστέρι έως την Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις σε Αθηνών, Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα γνωστά προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Σταδιακά επιβαρύνεται και η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και καταγράφονται τμηματικές καθυστερήσεις.

Δυσχέρειες στην κυκλοφορία σημειώνονται και στη Λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, καταγράφονται καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όσο και προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ.Υμηττού από Πλακεντίας έως Αγ.Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη - Αθήνα Κέντρο. https://t.co/VImUovD6bm — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 29, 2026

Νωρίτερα εξαιτίας σύγκρουσης οχημάτων στην Περιφερειακή Υμηττού προέκυψαν καθυστερήσεις από τα Γλυκά Νερά και ύψος Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή.