Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αισχρά ψεύδη και απαράδεκτοι υπαινιγμοί», η απάντηση Τυχεροπούλου σε Σαλάτα

Για «συκοφαντικό παροξυσμό» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα στην Εξεταστική Επιτροπή έκανε λόγο η ειδική επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Όπως αναφέρει σε γραπτή της δήλωση, για ακόμη μια φορά έγινε στόχος του τέως επικεφαλής του οργανισμού, «με προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς».



Συνεχίζοντας, η κα Τυχεροπούλου υποστηρίζει ότι από τη σύντομη θητεία του κ. Σαλάτα στον Οργανισμό (από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο), «αποδείχθηκε στην πράξη η εμμονή του» να τη στοχοποιεί - μια εμμονή που χαρακτηρίζεται από την ίδια «τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και ύποπτη, μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το περιεχόμενο των επισυνδέσεων της Δικογραφίας που εστάλη στη Βουλή».



Καταλήγοντας, η κα Τυχεροπούλου επισημαίνει ότι «όποιος τον παρακολούθησε μπορεί να αντιληφθεί το εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό» που έχει υποστεί μέχρι σήμερα από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το «σύστημα» εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που «αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».