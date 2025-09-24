Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση στην κατάθεση Σαλάτα - «Επικίνδυνη η ευρωπαϊκή εισαγγελία»

Σε κλίμα έντασης καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο τέως επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, που βάλλει κατά πάντων, προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες, μεταξύ άλλων, κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, την οποία χαρακτήρισε ως «επικίνδυνη», λέγοντας πως «το Κράτος Δικαίου βάλλεται εκ των έσω».



Κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει κατάθεσής του, ο Νίκος Σαλάτας - ο οποίος απομακρύνθηκε τον περασμένο Μάιο από το τιμόνι του Οργανισμού - στράφηκε αφενός κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και προσωπικά κατά του Ευρωπαίου εισαγγελέα Νίκου Πασχάλη, κάνοντας λόγο για «μεγάλη συκοφαντία» εις βάρος του περί παρεμπόδισης των ελέγχων, αφετέρου κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ειδικής επιστημονικής συνεργάτιδας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και μάρτυρα στην υπόθεση, κατηγορώντας την πως έχει διαπράξει 20 αδικήματα και πως «ήταν φυτευτή», αλλά και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, μιλώντας για το αδίκημα της «ψευδούς βεβαίωσης», καθώς «επειδή δεν υπέγραφαν τα υπηρεσιακά στελέχη, υπέγραψε εκείνος την απόσπαση της Τυχεροπούλου».



«Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας; 100% υπήρχαν σχέσεις ανάμεσα στην κυρία Τυχεροπούλου και την ευρωπαία εισαγγελία. Μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης εξουσίας! Η τοποθέτηση της Τυχεροπούλου ήταν φυτευτή. Την έλεγαν "Υπερτάτη"!», υποστήριξε, μιλώντας για επιλεκτική Δικαιοσύνη. «Προσάπτετε κατεύθυνση και σκοπιμότητα στην έρευνα της ευρωπαίας εισαγγελέας σε συνεργασία με την κυρία Τυχεροπούλου;», ρώτησε τον μάρτυρα ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. «100%», απάντησε ο μάρτυρας.

Αναφερόμενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, υποστήριξε πως «αγωνιούσε» για την κατάσταση στον Οργανισμό, σχολίασε ωστόσο πως «δεν αντέδρασε όπως έπρεπε στις συκοφαντίες» εις βάρος του.

Οξεία αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ

Οι καταγγελίες του Νίκου Σαλάτα πυροδότησαν την οργισμένη αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη. «Παρακολουθήσαμε μια αδιανόητη επίθεση του μάρτυρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους λειτουργούς της. Αμφισβήτησατε ευθέως την αξιοπιστία τους. Εκφράζω τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις συνέπειες από αυτές τις απερίσκεπτες και εμπαθείς δηλώσεις από πρώην αξιωματούχο που επέλεξε η κυβέρνηση», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη, προσθέτοντας πως «δεν ενδιαφέρει κανέναν η βεντέτα σας με την κυρία Τυχεροπούλου», προκαλώντας την «έκρηξη» του μάρτυρα.



Ο Νίκος Σαλάτας, απαντώντας σε ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ), κατέθεσε πως «καρατομήθηκε με εντολή Μαξίμου», ενώ αναφέρθηκε σε συνομιλία που είχε με τον Γιώργο Μυλωνάκη.