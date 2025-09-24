Νίκος Δένδιας: Ταξίδι στην Ιταλία τη Δευτέρα για τις φρεγάτες Bergamini

«Θα δείτε μια άλλη παρέλαση την 28η Οκτωβρίου. Θα δείτε πού είμαστε και πού πάμε». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας, υπεραμυνόμενος των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας μας, ανακοινώνοντας ταυτοχρόνως πως την προσεχή Δευτέρα μεταβαίνει στην Ιταλία με στόχο να υπογράψει μνημόνιο συνεννόησης για τις φρεγάτες Bergamini.

Παρεμβαίνοντας στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την απόκτηση 4ης Μπελαρά και την αναβάθμιση των άλλων τριών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε πως πρόθεσή του κατά το επικείμενο ταξίδι του είναι η υπογραφή μνημονίου συνεννόησης με την ιταλική πλευρά για τις φρεγάτες Bergamini.

«Δεν πρόκειται για μνημόνιο αγοράς, αλλά θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο έναρξης διαπραγματεύσεων καθώς έχει τελειώσει η επιθεώρηση από το Πολεμικό Ναυτικό για τα πλοία αυτά. Επειδή υπάρχει ένα πλαίσιο ελπίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχές. Δυο συν δυο είναι τα ιταλικά βαπόρια, τα δυο καταρχήν, και όταν η Ιταλία αφήσει και τα άλλα δύο», εξήγησε, τονίζοντας πως εάν επιτευχθεί η συμφωνία θα πρόκειται για «τεράστια επιτυχία» καθώς θα έχουμε «το πλέον ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία μας».

Ο Νίκος Δένδιας απάντησε στις αιτιάσεις και τους προβληματισμούς της αντιπολίτευσης για το προς ψήφιση νομοσχέδιο, τονίζοντας πως η 4η φρεγάτα Belharra θα έχει τη δυνατότητα να φέρει στρατηγικούς πυραύλους, υπογραμμίζοντας πως αντίστοιχη δυνατότητα θα έχουν και οι πρώτες τρεις ελληνικές φρεγάτες οι οποίες θα αναβαθμιστούν σε βάθος χρόνου. «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση Κρήτης - Κύπρου.

Εκτιμήστε τη χρονική συγκυρία και την απειλή, καθώς οποιοδήποτε οπλικό σύστημα θα μπορεί να αντιμετωπίσει σμήνη drone. Δείτε και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα δείτε μια άλλη παρέλαση. Θα δείτε που είμαστε και που πάμε», σημείωσε. Αναφερόμενος δε στην αναβάθμιση των τριών φρεγατών, επεσήμανε πως «χρειάζονται βελτιώσεις για να αντιμετωπιστούν οι δυνατότητες της απειλής, η οποία απειλή ήδη ενεπλάκη σε πολεμική σύγκρουση. Θα είναι εγκληματικό να ζητήσουμε πάλι Standard 2, δεν μας φτάνουν πια».