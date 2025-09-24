Προσωρινός πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, θα πληρωθούν κανονικά οι δικαιούχοι

Διαβεβαιώσεις για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού και στέλεχος της ΑΑΔΕ, Ιωάννης Καββαδάς. «Όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του, δεν έχει να φοβάται τίποτα, θα πληρωθεί κανονικά», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή, τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή η βασική προτεραιότητα είναι η πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων, και στα αρχεία πληρωμών, όπως και ο εντοπισμός των πραγματικών δικαιούχων και η εξαίρεση των παράνομων ΑΦΜ.

Ο μάρτυρας εκτίμησε πως «θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο», ενώ ερωτηθείς για το εάν υπάρχει κίνδυνος μη καταβολής των επιδοτήσεων λόγω μπλόκου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε πως «εργαζόμαστε εντατικά για να μην υπάρξει αυτός ο κίνδυνος».

Σε ερώτηση αναφορικώς με το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων από την Κομισιόν, απάντησε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και θα γίνουν οι συμψηφισμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε «θα δούμε το καθαρό αποτέλεσμα και εάν υπάρχει επιβάρυνση». «Νομίζω πως θα τα καταφέρουμε να μην υπάρχουν οι επιβαρύνσεις», είπε απαντώντας σε άλλη σχετική ερώτηση.

Για «γενικές» και «αόριστες» απαντήσεις κατηγόρησε τον μάρτυρα - ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του προ εικοσαημέρου - η Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ), υποβάλλοντας σειρά ερωτήσεων, μεταξύ άλλων, για το θέμα των πλασματικών αιτήσεων με καταπάτηση βοσκοτόπων, για το εάν έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα εις βάρος στελεχών που αναφέρονται στην επίμαχη δικογραφία, καθώς γιατί το εάν έγιναν συνδυαστικοί έλεγχοι με ΑΑΔΕ.

Ερωτηθείς από τον Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ) για τη θέσπιση ακαταδίωκτου, ο Ιωάννης Καββαδάς σημείωσε πως δεν είχε εμπλοκή στην κατάρτιση της σχετικής διάταξης, πλην όμως η σχετική διάταξη υπάρχει και στο νόμο της ΑΑΔΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Καραθανασόπουλου (ΚΚΕ) για το εάν η ευρωπαϊκή εισαγγελία συνεχίζει ακόμη έρευνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως «ό,τι έγγραφα ζητούνται ή ζητηθούν θα δοθούν αμελλητί».

Όσον αφορά στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο μάρτυρας ενημέρωσε πως τους πρώτους μήνες του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς της αρχής πληρωμής.