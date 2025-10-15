Η ΑΑΔΕ παίρνει τα «κλειδιά» των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εποχή του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αγροτικές ενισχύσεις φτάνει στο τέλος της. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χορήγηση και τον έλεγχο των αγροτικών επιδοτήσεων, βάζοντας τάξη σε ένα σύστημα που για χρόνια παρουσίαζε καθυστερήσεις, λάθη και ασυνεννοησία μεταξύ υπηρεσιών.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη , προκηρύχθηκε διαγωνισμός ύψους 8,84 εκατ. ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού μηχανισμού πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων στους αγρότες – πλέον υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και όχι του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Ένα ενιαίο και πλήρως διασυνδεδεμένο σύστημα

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο πληρωμών όλων των αγροτικών ενισχύσεων. Θα συνδέεται με:

το Taxis,

το Εθνικό Κτηματολόγιο,

τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

καθώς και τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων.

Κάθε πληρωμή θα ελέγχεται αυτόματα ως προς την επιλεξιμότητα, τη φορολογική συνέπεια και τη διασταύρωση των δηλωμένων στοιχείων, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και αξιοπιστία στη διαδικασία.

Οι αγρότες θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτήσεων και των πληρωμών τους, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

Τέλος εποχής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο, έως το δεύτερο εξάμηνο του 2026 όλες οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ – πρόσβαση στα δεδομένα των αγροτών, έλεγχοι και πληρωμές – καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό του, θα μεταφερθούν στην ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ γίνεται έτσι ο μοναδικός μηχανισμός εποπτείας και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση και διαφάνεια των διαδικασιών.

Τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες

Η μεταφορά των επιδοτήσεων στην ΑΑΔΕ φέρνει ουσιαστικές αλλαγές για τους δικαιούχους:

Άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των αιτήσεων και πληρωμών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Αυτόματη διασταύρωση στοιχείων, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις ή αποκλεισμοί λόγω λαθών.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στη φορολογική και περιουσιακή συνέπεια των δικαιούχων.

Ταχύτερες πληρωμές, χωρίς ενδιάμεσους φορείς ή πολύπλοκες εγκρίσεις.

Μείωση γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών για νέες αιτήσεις.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αγροτικό κόσμο, όπου η τεχνολογία και η διαφάνεια μπαίνουν στο επίκεντρο, αντικαθιστώντας το παλαιό μοντέλο των χειροκίνητων ελέγχων και των καθυστερημένων πληρωμών.