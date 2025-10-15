«Δύσκολο έως αδύνατο» να γίνουν οι πληρωμές εντός Οκτωβρίου, λέει ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είναι «δύσκολο έως αδύνατο» να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές έως την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο Γιώργος Ζαλίδης, εν ενεργεία αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας κλήθηκε να ενημερώσει αναφορικώς με το χρονοδιάγραμμα για τις εκκρεμείς πληρωμές, παραπέμποντας στον πρόεδρο του Οργανισμού για τις ακριβείς ημερομηνίες.

«Ήξερα πως αυτή την εβδομάδα θα βγει η παρτίδα για τα ποσά που δεν πληρώθηκαν τον Ιούνιο. Τώρα, δεν ξέρω με τον OLAF εάν αυτό θα ισχύσει για αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Καββαδάς θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω αυτό το παραδοσιακό, της παρέλασης του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου να το κρατήσουμε. Είναι δύσκολο έως αδύνατο για τον Οκτώβριο. Θα δοθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ένα βαθμό», όπως ανέφερε ο Γιώργος Ζαλίδης.

Ο ίδιος σημείωσε πως για να πληρωθούν οι αγρότες πρέπει να έχουμε πιστοποιημένο Οργανισμό. «Δεν έχουν γίνει διασταυρωτικοί από το ‘16 έως το ‘21. Τώρα συντρέχουν οι συνθήκες για πληρωμή, αργοπορημένη μεν, αλλά κάτω από κανονικές συνθήκες αυτό έπρεπε να γίνει», τόνισε.

«Αιφνιδιάστηκα από την παρουσία της OLAF»

Ο Γιώργος Ζαλίδης αναφέρθηκε στην έφοδο της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας αιφνιδιασμένος.

«Μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς;» τον ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης κι εκείνος απάντησε: «μπορεί, τι να σας πω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι δευτεροβάθμιο όργανο. Με προβληματίζει. Με προβληματίζει επειδή θα είμαστε πάλι αναξιόπιστοι απέναντι στον αγρότη. Από το ‘16 ψάχνει η OLAF».

«Καρδιά του προβλήματος τα ΚΥΔ»

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στα 40.000 δεσμευμένα ΑΦΜ στα οικολογικά σχήματα, «δείχνοντας» ως υπαίτια τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, χαρακτηρίζοντάς τα ως καρδιά του προβλήματος.

«Το πρόβλημα είναι από συγκεκριμένα ΚΥΔ. Υπάρχει έρευνα για τα ΚΥΔ από την οικονομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν είναι πάνω από 40 τα ΚΥΔ που διακινήθηκαν τα παραστατικά, ένα ποσοστό 8%», υποστήριξε.

«Στο Θεό να πάμε, τα οικολογικά σχήματα όπως είναι, δεν μπορούν να ελεγχθούν»

Σε άλλο δε σημείο, σχολίασε πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου, υπάρχει ο σχεδιασμός από κάτω. Όχι στην ΑΑΔΕ, στο Θεό να πάμε, τα οικολογικά σχήματα όπως είναι σχεδιασμένα δεν θα μπορέσουν να ελεγχθούν. Έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι του Οργανισμού», όπως είπε, αφήνοντας ταυτοχρόνως αιχμές για τις σχέσεις τον ΚΥΔ με τους τεχνικούς συμβούλους.

«Πρέπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κρατήσει την πιστοποίησή του»

Περιγράφοντας τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν οι πληρωμές τον περασμένο Ιούνιο, ο μάρτυρας κατέθεσε: «Ήταν 15 Ιουνίου. Ήμασταν 40 άτομα και προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε εάν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την πληρωμή. Έλειπε το πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης ελέγχου, επομένως θα είχαμε δημοσιονομική διόρθωση. Το διακύβευμα ήταν εάν θα πληρώσουμε ή εάν θα κρατήσει η χώρα το πλοίο στην επιφάνεια και δεν θα βουλιάξει», όπως σχολίασε, επιμένοντας πως είναι μείζον ο Οργανισμός να κρατήσει την πιστοποίησή του.

«Είμαι ακόμη εδώ, δεν γίνονται εύκολα τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν περίμενα οι συνθήκες να είναι τόσο μη κανονικές. Δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε μέσα στο καλοκαίρι με την παρουσία τριών διαφορετικών εισαγγελέων», ανέφερε σε άλλο σημείο.