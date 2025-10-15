Κεραμέως: Δεν προσβάλλει κάποιο συνταγματικό δικαίωμα το άρθρο για το 13ωρο

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μαίνονται οι «εχθροπραξίες» κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια, με επίκεντρο το εργασιακό νομοσχέδιο Κεραμέως. Σύσσωμη η αντιπολίτευση στήριξε την ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του επίμαχου άρθρου 7 για το 13ωρο, με την Νίκη Κεραμέως να υποστηρίζει πως αυτό «δεν προσβάλλει κανένα συνταγματικό δικαίωμα».

«Με ρωτήσατε τι θα πω στους εργαζόμενους. Θα τους πω πως έχουν τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να δουλέψουν 13 ώρες για 3 ημέρες το μήνα με 40% προσαύξηση στην αμοιβή τους», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, επιμένοντας πως η νομοθετική της πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει δικαιώματα εργαζομένων όσων αφορά στην υπερωριακή εργασία.

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο πέρασε από την επιτροπή ΚΕΝΕ, η οποία αποτελείται από συμβούλους Επικρατείας και πανεπιστημιακούς, και «δεν είπαν μισή κουβέντα για την αντισυνταγματικότητα», ενώ επεσήμανε πως και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής «ουδεμία υπόνοια για αντισυνταγματικότητα» άφησε.



Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως επιμένουν να καταγγέλλουν «εργασιακό μεσαίωνα», κατηγορώντας την κυβέρνηση πως επιτείνει την ανασφάλεια και απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις.

Η ονομαστική ψηφοφορία επί όλων των άρθρων του νομοσχεδίου την οποία έχει αιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης.