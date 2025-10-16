Ψηφίζεται το 13ωρο: Ο Μαρξ, ο Κόπολα και η λιποθυμία της βουλευτού

Με… Μαρξ και Κόπολα, έπεσε η αυλαία της μαραθώνιας συζήτησης επί του εργασιακού νομοσχεδίου Κεραμέως που έφερε «πόλεμο» κυβέρνησης - αντιπολίτευσης, με αιχμή το 13ωρο.

Πριν από την ονομαστική ψηφοφορία επί όλων των άρθρων που αιτήθηκε η ΝΔ προκειμένου να «στριμώξει» την αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίζει να απόσχει, η Νίκη Κεραμέως σήκωσε ξανά το γάντι, κατηγορώντας τα κόμματα πως μιλούν μόνο για ένα από τα 97 άρθρα, εκείνο που αφορά τις 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης με προσαύξηση 40% για μόνο 3 ημέρες το χρόνο.

Είχε προηγηθεί η επίμονη κριτική από την αντιπολίτευση, με τον Παύλο Χρηστίδη, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει πως η πρόταση των εργοδοτών στους εργαζόμενους για το 13ωρο θυμίζει τη γνωστή φράση «θα σου κάνω μια προσφορά που δεν θα μπορείς να αρνηθείς». «Εξάλλου κι εσείς... νονοί είστε, που βαπτίζετε αυτό το νομοσχέδιο "Δίκαιη Εργασία για όλους"», όπως πρόσθεσε με νόημα.

Νωρίτερα, τόσο ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ όσο και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος της Νέας Αριστεράς επικαλέστηκαν το Κεφάλαιο του Μαρξ προκειμένου να καταδείξουν το πόσο άδικες είναι διαχρονικά οι σχέσεις εργοδότη - εργαζόμενου.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος σχολίασε, με φόντο το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη η Μαρία Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης, πως «στα στόματα όλων που παρακολούθησαν τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση ένα και μόνον ένα πράγμα έλεγαν, ότι αυτό που συνέβη, δηλαδή η έντονη αδιαθεσία της συναδέλφου, ήταν ακριβώς η απόδειξη του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το νομοσχέδιο που προτείνετε. Κι εμείς δεν είμαστε πάνω στη σκαλωσιά, αλλά εργαζόμαστε σε εξαιρετικά προνομιακές συνθήκες», όπως ανέφερε, προκαλώντας την ενόχληση της Νίκης Κεραμέως.

Πάντως, για την ιστορία, η Μαρία Αθανασίου ήρθε κανονικά σήμερα στη Βουλή προκειμένου να ψηφίσει δια ζώσης, παρόλο που είχε τη δυνατότητα να στείλει επιστολική ψήφο.

Η ονομαστική ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή καταμετρώνται οι ψήφοι.