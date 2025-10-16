Ανδρουλάκης: «Ντεκόρ» του Τραμπ η Ελλάδα και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες

Σκληρά πυρά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με επίκεντρο τους χειρισμούς στα εθνικά και την εύθραυστη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε δηκτικά όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την επίτευξη ειρήνης στην Γάζα, παρομοιάζοντας την εικόνα με πίνακα της «νεκράς φύσης».

«Το έργο «νεκρά φύση» παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής, βλέπαμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να είναι ντεκόρ στον κύριο Τραμπ. Το μόνο που καταφέραμε είναι μια φωτογραφία του Μητσοτάκη με τον Τραμπ, την ώρα που ο Τραμπ επαινούσε τον Ερντογάν ως εγγυητή της ασφάλειας, και εμείς ήμασταν ντεκόρ μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη», όπως είπε. Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε πως άλλο η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία.

Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών

«Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών, είναι στη χειρότερη κατάσταση εδώ και χρόνια», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ «κάρφωσε» και τον Άδωνι Γεωργιάδη, με φόντο τις δηλώσεις του για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μιλώντας για «επικίνδυνες ανοησίες».

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά τρικυμία, αλλά στρατηγική και σχέδιο. «Δεν μπορεί στις αναθεωρητικές προσεγγίσεις της Τουρκίας να απαντάμε με ήρεμα νερά», ανέφερε.

Όσο για το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου, διερωτήθηκε «είδατε ποτέ τόσα χρόνια δημόσιες διενέξεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, Ελλάδας και Κύπρου; Τα ΜΜΕ τα έχουν εφεύρει;», καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Μπερδέψατε την Αγία Αικατερίνη με την Αγία Σοφιά;

Αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τη Μονή Σινά, διερωτήθηκε εάν «κινδύνευσε να γίνει τζαμί και δεν το ξέραμε; Μήπως μπερδεύετε την Αγία Αικατερίνη με την Αγία Σοφία;», όπως είπε, κάνοντας λόγο για κυβερνητικά «τεχνάσματα» και ζητώντας απαντήσεις για την απόφαση που υπονομεύει την ιδιοκτησία της Μονής.

Καμία συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE - Μπερδέψατε τα εσωκομματικά με την αντιπολίτευση

Επιχειρώντας να αναχαιτίσει τα πρωθυπουργικά πυρά όσον αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ για το SAFE, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει μπερδέψει τα εσωκομματικά με την αξιωματική αντιπολίτευση».

«Όχι, να μην υπάρξει καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας. Αφήστε τις φθηνές και επικίνδυνες προϋποθέσεις. Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει στο SAFE», είπε αρχικώς για να προσθέσει: «Με κατηγορήσετε για το θέμα του βέτο. Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια. Στο SAFE μπορεί, στο REarm δεν μπορεί (σ.σ. να ασκήσει βέτο). Μάλλον έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ είναι η πραγματική αντιπολίτευση, η αξιωματική και όχι η εσωκομματική!», υπογράμμισε και περιέγραψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ένα νέο Ελσίνκι.