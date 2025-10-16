Σύγκρουση στη Βουλή-LIVE η δευτερολογία Μητσοτάκη: Φροντίζω η χώρα να μην είναι το ρεντίκολο της ΕΕ

Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής βρίσκεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εκφωνήσει τη δευτερολογία του στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Φροντίζω να μην είναι η Ελλάδα το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ρίχνοντας «βολές» στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του απηύθυνε συστάσεις να προσέχει τους χαρακτηρισμούς του για τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν εκλεγμένο πρόεδρο και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας.

Νωρίτερα, κατά την πρωτολογία του, ο Πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι «η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα» στην ευρύτερη περιοχή.

Στους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής που ανέπτυξε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του συμπεριλήφθηκαν:

Τα ελληνοτουρκικά

Το Μεσανατολικό

Ευρωπαϊκά θέματα

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη με ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.