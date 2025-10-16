Τριτολογία Μητσοτάκη με πυρά σε Φάμελλο: Υπερασπίζεστε τον Τσίπρα που σας άφησε στα κρύα του λουτρού

Ευθεία αναφορά στις ισχυρές αναταράξεις που προκαλεί στην Αριστερά η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο συγκρότησης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε εάν θα έπρεπε να αναθεωρήσει τη στάση του αναφορικώς με την περίοδο ‘15 - ‘19, την οποία υπερασπίζεται ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε δηκτικά, «σας άφησε στα κρύα του λουτρού και τώρα κοιτάζεστε».

«Βρίσκεστε σε μια παράξενη κατάσταση να κινδυνεύει η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και να σκέφτεστε τη δική σας υστεροφημία. Ο τέως πρωθυπουργός εγκαταλείπει το κόμμα του και εσείς δεν έχετε να πείτε τίποτα και υπερασπίζεστε τα πεπραγμένα του», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ας έρθει όποιος θέλετε στην εξεταστική

Ο πρωθυπουργός πέρασε στην αντεπίθεση όσον αφορά στην κριτική της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας πως η ΝΔ δεν θα σταθεί εμπόδιο στην κλήση μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή.

«Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο κύριος Μυλωνάκης και ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο… κύριος Μανάβης και όποιος θέλετε! Ας έρθουν όλοι στην εξεταστική. Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κανέναν», όπως είπε, «καρφώνοντας» ξανά τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζει πως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ειδικά στην Κρήτη ουδέποτε είχαν ανάμειξη.

Σε συνεννόηση με Κύπρο για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για το καλώδιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και στα πυρά που δέχεται αναφορικώς με το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου, εξηγώντας πως πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο και πως τέθηκαν από κυπριακής πλευρά οικονομοτεχνικά ζητήματα. «Σε συνεννόηση με την Κύπρο έχουμε χαράξει οδικό χάρτη για το πως θα ξεπεραστούν τα εμπόδια. Πρέπει πρώτα να επιλυθούν οι εκκρεμότητες για να προχωρήσουμε στα επόμενα ζητήματα», όπως είπε.

Γιατί δεν αναγνώρισε ο ΣΥΡΙΖΑ το Παλαιστινιακό κράτος;

Όσο για το Μεσανατολικό, ρώτησε τον ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο επί διακυβέρνησής του δεν αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος. «Δεν προλάβατε ούτε αυτό 4,5 χρόνια;», διερωτήθηκε, ενώ χαρακτήρισε ως «απαράδεκτοι και καταδικαστέους» του εποικισμούς.

«Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με τον Νετανιάχου. Έχω υπάρξει πολύ επικριτικός με τον Νετανιάχου. Οι συνθήκες όμως τώρα για αναγνώριση του Παλαιστικού Κράτους είναι ανώριμες», τόνισε.

«Θα αναθεωρήσετε το "αυτοί είστε" κύριε Κουτσούμπα;»

Απαντώντας την ίδια ώρα στον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία, καθώς και πως η πρώτη αποστολή της Μπελαρά δεν θα είναι στον Ειρηνικό.

Ο πρωθυπουργός δέχθηκε να τριτολογήσει μετά από την παρέμβαση του γγ του ΚΚΕ, σχολιάζοντας με χιούμορ: «τώρα που σας παραχώρησα τη θέση μου κύριε Κουτσούμπα, θα αναθεωρήσετε το “αυτοί είστε”;».