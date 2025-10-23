Κίνηση: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Αττική Οδός και Κηφισίας στο «κόκκινο»

Άλλη μια ημέρα ξεκινάει με τους οδηγούς να οπλίζονται από νωρίς το πρωί με υπομονή καθώς η κίνηση που καταγράφεται την Πέμπτη 23/10 σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου είναι σημαντική.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό όπου έχει προκλήθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων το οποίο εκτείνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Λυκόβρυση. Οι εντονότερες καθυστερήσεις καταγράφονται κυρίως μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Αγίων Αναργύρων έως Νέα Φιλαδέφεια.

την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών καθώς οι οδηγοί δυσκολεύονται να φτάσουν από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας όπως επίσης και στις βασικές λεωφόρους ο χάρτης «κοκκινίζει» όσο περνάει η ώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία, στο γνωστό τρίγωνο που περιβάλλει το Χίλτον με τις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου και βασιλίσσης Σοφίας έχει δημιουργηθεί μια απίστευτη ουρά. Παρόμοια εικόνα και στην οδό Αρδηττού αλλά και την αρχή της λεωφόρου Συγγρού έως τους στύλους του Ολυμπίου Διός.

Όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά αρχίζουν οι καθυστερήσεις κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Μέχρι στιγμής, τμηματικά παρατηρούνται και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις από νωρίς στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.