Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική Οδό - Πού αλλού καταγράφονται προβλήματα

Με βροχή και ολισθηρό οδόστρωμα ξεκινάει η εβδομάδα για τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/10), η κίνηση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Μάλιστα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία της Αττικής Οδού, καθώς έπεσε μπετόν στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη διαχείριση της Αττικής Οδού, αν και το μπετόν καθαρίστηκε από το οδόστρωμα, οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία παραμένουν.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις 08:00 το πρωί, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο ξεπερνούν τη μισή ώρα στα τμήματα από Περιφερειακό Αιγάλεω έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία.

Οι οδηγοί συνιστάται να κινούνται με προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση των σημείων με προβλήματα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30' από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας,

Άνω των 30' στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/MGDsf4lJ5X — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2025

Πού αλλού καταγράφονται προβλήματα - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Την ίδια ώρα, στον Κηφισό επικρατεί χάος με την ουρά που έχει σχηματιστεί κυρίως στο ρεύμα ανόδου να εκτείνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Λυκόβρυση. Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται τμηματικά στην κάθοδο, όπου τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται παρατηρούνται προβλήματα από την Κηφισιά έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για ακόμη μια ημέρα, οι ίδιες καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών όπου το κύριο πρόβλημα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Συγγρού όπου οι οδηγοί θα βρουν κυκλοφοριακό κομφούζιο κυρίως από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.

Όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά αρχίζουν οι καθυστερήσεις κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.