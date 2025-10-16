Κίνηση: Απίστευτες εικόνες από το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Στο «κόκκινο» βρίσκεται από νωρίς η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τους οδηγούς που κινούνται από κεντρικές οδικές αρτηρίες να χρειάζονται αρκετή υπομονή.

Η κίνηση έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/10) με τον Κηφισό να έχει μετατραπεί σε ατελείωτο πάρκινγκ, ειδικά στο ρεύμα της καθόδου. Η κίνηση επιδεινώθηκε εξαιτίας τροχαίου στο ύψος των ΚΤΕΛ. Συγκεκριμένα, συγκρούστηκε ΙΧ με δύο μοτοσικλέτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Παράλληλα, δύσκολα είναι τα πράγματα και στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά. «Σταμάτα – ξεκίνα» είναι διαρκώς οι οδηγοί που κινούνται τόσο στη λεωφόρο Κηφισίας όσο και στην Μεσογείων. Προβλήματα παρατηρούνται από πολύ νωρίς στην Κατεχάκη, καθώς και στην Αλεξάνδρας.

Ωστόσο, και όσοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας είναι αντιμέτωποι με την αυξημένη κίνηση, ειδικά στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδηττού.

Google Maps

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, αυξημένη είναι η κίνηση στους εξής δρόμους της Αττικής:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) - Από Δαφνί έως διυλιστήρια

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος) - Από Ιερά οδό έως Αχαρνών

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) - Από Ν. Φιλαδέλφεια έως ΚΤΕΛ

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος & κάθοδος)

Β. Σοφίας (άνοδος & κάθοδος)

Β. Κωνσταντίνου

Καλλιρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λ. Ηλιουπόλεως

Βάρης - Κορωπίου

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Σχιστού

Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Και στην Αττική Οδό ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις λίγο μετά τις 7:30 το πρωί. Συγκεκριμένα:

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα».