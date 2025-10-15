Αναστάτωση στη Βουλή - Λιποθύμησε η Μαρία Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης

Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου το βράδυ της Τετάρτης (15/10).

Η βουλευτής μόλις είχε ολοκληρώσει την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητούνταν το εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και είχε επιστρέψει στο έδρανο της, ενώ στο βήμα είχε ανέβει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος της Νέας Αριστεράς.

Τότε προκλήθηκε στιγμιαία αναστάτωση στην αίθουσα όταν έγινε αντιληπτή η αδιαθεσία της Μαρίας Αθανασίου. Η συνεδρίαση διεκόπη και ο γιατρός της Βουλής έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, με την βουλευτή να μεταφέρεται στο ιατρείο της Βουλής.

Τελικώς αποφασίστηκε η συνεδρίαση να διακοπεί οριστικά και να συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (16/10).

Σημειώνεται πως η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης συνήλθε μετά από λίγο ενώ σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές πιθανότατα η αδιαθεσία της προήλθε λόγω κούρασης μετά και από την πολύωρη συνεδρίαση στην Ολομέλεια.

Αξίζει να τονιστεί πως αμέσως μετά το λιποθυμικό επεισόδιο προσέτρεξαν δίπλα της βουλευτές όπως ο Δημήτρης Τζανακόπουλος που κατέβηκε από το βήμα καθώς και η Νίκη Κεραμέως.