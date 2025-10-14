Βουλή: Άρχισε η διήμερη σύγκρουση για το 13ωρο

Με την αντιπολίτευση, σύσσωμη, να βρίσκεται απέναντι στη νομοθετική παρέμβαση της Νίκης Κεραμέως, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η διήμερη μάχη επί του εργασιακού νομοσχεδίου με αιχμή το 13ωρο, με την υπουργό Εργασίας να περνά στην αντεπίθεση, ανακοινώνοντας πως η ΝΔ καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου.

Η Νίκη Κεραμέως απέρριψε το αίτημα της Αριστεράς για απόσυρση του νομοσχεδίου, μιλώντας για μια πρωτοβουλία με σημαντικές ενισχυτικές για τους εργαζόμενους διατάξεις, όπως η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας, η απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή ψηφιακής κάρτας και η επέκταση άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες.

«Αυτές οι διατάξεις θέλετε να αποσυρθούν; Που διευκολύνουν τους εργαζομένους; Καλοδεχούμενα όλα τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για ονομαστική ψηφοφορία. Η ΝΔ καταθέτει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, ώστε να τοποθετηθείτε όλοι στα σημαντικά άρθρα! Να τοποθετηθεί η Βουλή» τόνισε.

Στρεφόμενη δε κατά του ΠΑΣΟΚ, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε πως ο Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε στην τάση για 4ημερη εργασία στην Ευρώπη. «Δεν ανέφερε ωστόσο πως αυτό το νομοσχέδιο θεσπίζει 4ημερη για όλο το χρόνο! Αναρωτιέμαι τι θα ψηφίσει η αντιπολίτευση σε αυτό το άρθρο…», όπως επεσήμανε.

Νωρίτερα, παρεμβαίνοντας άμα τη ενάρξει της συζήτησης, ο Δημήτρης Μάντζος κατήγγειλε πως το νομοσχέδιο επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια και απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, την ώρα που στην Ευρώπη ήδη θεσμοθετείται το 4ήμερο εργασίας. Όπως ενημέρωσε μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του επανακατέθεσε τροπολογία για τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Απόσυρση ζητά η αντιπολίτευση

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο Χρήστος Γιαννούλης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως σε διαφορετική περίπτωση, το κόμμα του καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί των επίμαχων άρθρων που «δυναμιτίζουν» τον χώρο της εργασίας.

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι, έχουν δικαίωμα στην ξεκούραση και στην οικογένεια. Νομοθετείτε την εργασιακή σκλαβιά. Αποσύρετέ το αλλιώς το ΚΚΕ καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας», ανέφερε από την πλευρά του ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε και η Έφη Αχτσιόγλου της Νέας Αριστεράς, καταγγέλλοντας πως συνιστά «ντροπή» και «οπισθοδρόμηση» η νομοθέτηση της 13ωρης εργασίας.

«Αποσύρετε το απαράδεκτο νομοσχέδιο, είναι μια μαύρη ημέρα για τους εργαζόμενους» ανέφερε και ο Κώστας Χήτας της Ελληνικής Λύσης, ενημερώνοντας πως το κόμμα του καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 7 για το 13ωρο.

«Σας καλούμε εδώ και τώρα να το αποσύρετε», ανέφερε και η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας.