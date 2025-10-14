Κουτσούμπας: «Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχθούν το νομοσχέδιο - τερατούργημα»

Μαζική είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας κόντρα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και το λεγόμενο «13ωρο» που έχει συγκεντρώσει τα πυρά όχι μόνο των εργατικών συνδικάτων αλλά και σύσσωμης της αντιπολίτευσης.

Σε δήλωσή του από την απεργιακή συγκέντρωση των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Σωματείων στην Αθήνα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε:

«Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει, στα σκουπίδια. Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο, το 35ωρο, το 5ήμερο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, είναι τα πλήρη δικαιώματά τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».

Δείτε τη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα