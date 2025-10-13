Γεωργιάδης κατά ΚΚΕ: «Κλάψτε για τη Χαμάς που χάνετε - Είστε αντισημίτες»

«Στη σέντρα» έβγαλε το ΚΚΕ ο Άδωνις Γεωργιάδης, στον απόηχο της θετικής έκβασης της ειρηνευτικής προσπάθειας στη Γάζα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Βιβής Δάγκα του ΚΚΕ αναφορικώς με τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, σχολίασε πως πρόκειται για ημέρα χαράς για όλη την ανθρωπότητα και κατηγόρησε τη βουλευτή πως δεν είπε λέξη για τις θετικές εξελίξεις.



«Είναι μια ημέρα χαράς για κάθε λογικό άνθρωπο που ήθελε ειρήνη. Όσοι διαδήλωναν κάθε μέρα, σήμερα δεν έχουν μια καλή κουβέντα να πουν για τους ομήρους που επέστρεψαν και για τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε αρχικώς ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη Βιβή Δάγκα να υποστηρίζει πως «θα σας ζήλευε το γραφείο Τύπου του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ ή της αμερικανικής κυβέρνησης».



Η βουλευτής του ΚΚΕ έκανε λόγο για μια συμφωνία που συνήφθη «με το πιστόλι στον κρόταφο του Παλαιστινιακού λαού», καταγγέλλοντας πως προωθούνται το «αμερικο-ισραηλινό προτεκτοράτο και τα ανατριχιαστικά σχέδια περί Ριβιέρας» στην περιοχή.

Οργισμένη απάντηση

Η αναφορά της Βιβής Δάγκας στο αίτημα για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, προκάλεσε την οργή του Άδωνη Γεωργιάδη. «Κανένα τέτοιο κράτος δεν υπήρξε το 1967, που μας λέτε για επιστροφή στα σύνορα! Οι Άραβες απέρριψαν το σχέδιο για ένα εβραϊκό και ένα αραβικό κράτος. Αφήστε τα περί δύο κρατών. Είστε απλώς αντισημίτες, απλώς δεν συμπαθείτε τους Εβραίους. Η μόνη πραγματική Δημοκρατία στην περιοχή, είναι το "κράτος - δολοφόνος" του Ισραήλ όπως το αποκαλείτε», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας για να κατηγορήσει το ΚΚΕ πως διαδήλωνε στους δρόμους δίχως να γνωρίζει τα στοιχειώδη για την περιοχή.



Ο ίδιος ανέφερε, απευθυνόμενος στα «κόκκινα» έδρανα: «Κλάψε λίγο για την Χαμάς που χάσατε! Αφήστε τα περί "λευτεριάς στην Παλαιστίνη". Δήθεν κλαίγατε για τα παιδιά που πεθαίνουν στη Γάζα. Ποτέ δεν σας ένοιαξε για κανένα παιδάκι ή τους ομήρους, απλοί αντισημίτες είστε, έχετε μίσος και απέχθεια! Όχι μόνο δεν χαίρεστε, αλλά στεναχωριέστε με το σχέδιο. Είστε υποκριτές, ταλαιπωρούσατε τους οδηγούς στην Κηφισίας, ενώ δεν ξέρατε καν τον χάρτη της περιοχής».



Ανταπαντώντας, η Βιβή Δάγκα μίλησε για «λαθροχειρία» και «προβοκάτσιες», καταγγέλλοντας πως ο χαρακτηρισμός «αντισημίτες» για το ΚΚΕ είναι «απαράδεκτος».