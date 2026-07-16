Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με σημαντικές καθυστερήσεις εξελίσσεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/7), με τον Κηφισό να βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα στο επίκεντρο των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία.

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται και στη λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Καθυστερήσεις και σε άλλους βασικούς άξονες

Δύσκολη είναι η κυκλοφορία και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.