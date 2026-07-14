Κίνηση: Χάος από νωρίς στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

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Με δυσκολία πραγματοποιούνται από νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/7) οι μετακινήσεις στην Αττική, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται, για ακόμη μία ημέρα, στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Επιβαρυμένη είναι και η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, δυσκολίες καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά.

Προβλήματα στην Αττική Οδό

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ 5 έως 10 λεπτών είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.