Αυξημένη κίνηση στην Αθήνα: Φεύγουν οι εκδρομείς - Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς δρόμους

Σε ρυθμούς… εξόδου βρίσκεται από νωρίς η Αθήνα , με την κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει πολλούς κατοίκους της πρωτεύουσας εκτός πόλης, με αποτέλεσμα να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου οι οδηγοί στο ρεύμα προς Λαμία κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλα βασικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, δυσκολίες παρατηρούνται στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τον Χολαργό, στην Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι, αλλά και στην Αθηνών – Κορίνθου, την Αττική Οδό και την περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία, από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο προς Μαρκόπουλο. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κατάσταση είναι πιο επιβαρυμένη, καθώς οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο τμήμα από την Ανθούσα έως τη Μεταμόρφωση, με την έξοδο προς Λαμία να παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.