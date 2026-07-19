«Βουλιάζει» ο Πειραιάς από τους αδειούχους του Ιουλίου - Πληρότητες έως 100% στα πλοία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει από νωρίς το πρωί αυξημένη κίνηση, καθώς χιλιάδες επιβάτες εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

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Από τις πρώτες πρωινές ώρες, επιβάτες με αποσκευές, οικογένειες και ταξιδιώτες κάθε ηλικίας φτάνουν στις πύλες αναχώρησης, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση των οχημάτων που επιβιβάζονται στα πλοία.

Οι δημοφιλείς προορισμοί του Αιγαίου και της Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αρκετά δρομολόγια να αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%.

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Οι λιμενικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, εφαρμόζοντας μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο λιμάνι, αλλά και για την ασφαλή και ομαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στο λιμάνι, ιδιαίτερα όσους ταξιδεύουν με ιδιωτικό όχημα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα κατά την αναχώρησή τους.