«Μπαρούτι» στη Βουλή: Η σύρραξη Άδωνι - Πέρκα, η «κρουαζιέρα» στη Μεσόγειο, τα χάπια και οι selfies

Εύφλεκτη η ατμόσφαιρα στην Ολομέλεια, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να επιτίθεται στην Πέτη Πέρκα στον απόηχο της συμμετοχής της βουλευτού της Νέας Αριστεράς στην ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα.

Τα «βέλη της οργής» του Άδωνι Γεωργιάδη στόχευσαν τη βουλευτή η οποία νωρίτερα περιέγραψε από βήματος όσα έζησε ως μέλος του στόλου, κατηγορώντας την πως μετέφερε στη Βουλή τις «αναμνήσεις από την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο».



«Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, πρόκειται για γελοιότητα της Αριστεράς! Κάνατε λάθος που πήγατε, που ήσασταν σε αυτό το πλοίο ως Ελληνίδα βουλευτής. Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος και εσείς ξοδεύετε όλη την ενέργειά σας για το πως θα βλάψετε αυτή τη σχέση. Αντιστρατεύεστε μακροπρόθεσμα τα εθνικά μας συμφέροντα!», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας.



Η ίδια νωρίτερα είχε μιλήσει για «βίαιη απαγωγή» και «απάνθρωπες συνθήκες» στις φυλακές του Ισραήλ, κάνοντας σε κάθε περίπτωση λόγο για ένα «υπέροχο ταξίδι ανθρωπιάς».



Ο Άδωνις Γεωργιάδης τότε κλιμάκωσε την επίθεση στην Πέτη Πέρκα: «Γιατί κλαίγεστε; Κανένας δεν σας απήγαγε! Οι Εβραίοι έχουν απαχθεί και είναι ακόμη όμηροι και σκάβουν τον τάφο τους. Όχι εσείς που ήρθατε εδώ με τα ωραία σας ρούχα να μιλήσετε. Είχατε προειδοποιηθεί πως πάτε σε εμπόλεμη ζώνη. Πήγατε για να κάνετε σόου, για selfies και για τα βιντεακια στο tik tok. Δεν πιστεύατε πως οι 50 κονσέρβες και τα μακαρόνια τα τους σώσουν από τον λιμό».



Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως τα 27 μέλη του πληρώματος «έπρεπε να χρεωθούν τα έξοδα και όχι ο Έλληνας φορολογούμενος. Όχι μόνο δεν έχω να καταδικάσω την πράξη του Ισραήλ, εσάς καταδικάζω!», επέμεινε.



«Αυτά είναι η ακροδεξιά και ξυπνήσαμε ένα πρωί και είχαμε χάσει τη μισή Κύπρο. Πραγματικά όμως δεν περίμενα τόσο ακραία πράγματα», απάντησε η Πέτη Πέρκα.



«Τα χάπια σας τα πήρατε;» φώναξε η Μάλαμα.



Η ήδη εκρηκτική συζήτηση «φυτίλιασε» όταν ο υπουργός φώναξε στην Αριστερά «κλάψτε ελεύθερα για την Χαμάς που χάνετε, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ φέρνει την ειρήνη!», με την ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ και νυν προσκείμενη στο Κίνημα Δημοκρατίας, Κυριακή Μάλαμα να του φωνάζει εκτός μικροφώνου «τα χάπια σας τα πήρατε;».



Τότε, ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε εντόνως και τελικώς, ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά η «απαράδεκτη» φράση.

Κόντρα και για τα Τέμπη

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας είχε «θερμή» αντιπαράθεση και με τον Κυριάκο Βελόπουλο, με επίκεντρο αυτή τη φορά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «έσυρε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο», λέγοντας πως «δική του εφεύρεση είναι το ξυλόλιο, στο οποίο τον προσκύνησε το ΠΑΣΟΚ».



«Υπήρχε και το ναυάγιο Σάμινα. Είπε κανείς να μπει φυλακή ο τότε υπουργός Παπουτσής και η κυβέρνηση; Είχαμε το Μάτι και την Μάνδρα. Πήγε η ΝΔ να βρει συγγενείς και να κάνει κομματική εκμετάλλευση;», διερωτήθηκε, ενώ αναφορικώς με την υπόθεση Ρούτσι, επέμεινε πως ο ίδιος από την πρώτη στιγμή τόνισε πως πρέπει να γίνουν τοξικολογικές χωρίς να υπάρξει καθυστέρηση στη δίκη.



«Πράγματι εγώ μίλησα για ξυλόλιο, εγώ μίλησα για μπάζωμα και ξεμπάζωμα και καταστροφή του βιολογικού υλικού και μετά ακολούθησαν οι άλλοι» είχε υποστηρίξει νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, λέγοντας πως η κυβέρνηση «θα φύγει με τα ελικόπτερα».