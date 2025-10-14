Κόντρα Κεραμέως, Ανδρουλάκη για το εργασιακό: «Παραπλανάτε με το δήθεν 13ωρο» - «Θα το καταργήσουμε»

Με αμείωτη ένταση μαίνεται η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο, με τη ρύθμιση για το 13ωρο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.



Απαντώντας στα πυρά άπασας της αντιπολίτευσης, η Νίκη Κεραμέως μίλησε για «δήθεν 13ωρο».

«Παραπλανάτε την κοινωνία! Κάποιοι δολίως αφήνουν να εννοηθεί ότι ο κάθε εργαζόμενος θα δουλεύει 13 ώρες την ημέρα όλο το χρόνο, ενώ η αλήθεια είναι ότι όποιος θέλει, θα εργάζεται μέχρι 37 ημέρες το χρόνο, δηλαδή τρεις ημέρες το μήνα!», υποστήριξε η υπουργός Εργασίας, εξηγώντας πως η δυνατότητα αυτή ισχύει και σήμερα στη χώρα μας για απασχόληση σε δύο εργοδότες, καθώς και πως η ρύθμιση της έκτακτης βάρδιας αφορά το 0,1% των επιχειρήσεων.



«Με είπατε φαντασιόπληκτη. Σας καταθέτω συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητούν 6ήμερο», ανέφερε η υπουργός, καταθέτοντας στα πρακτικά, μεταξύ άλλων, σχετικό αίτημα των εργαζόμενων σε ξενοδοχεία του νομού Ηρακλείου.

Ανδρουλάκης: «Σε ομηρία οι εργαζόμενοι, θα το καταργήσουμε»

Είχε προηγηθεί η σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση πως «μεθοδικά ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, καθιστώντας την εργασιακή επισφάλεια κανόνα ζωής», ενώ δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει αυτό το νομοσχέδιο που θέτει τον εργαζόμενο σε ομηρία.



«Το νομοσχέδιο προστατεύει μόνο την εργοδοτική διαπραγματευτική ισχύ, ενώ το 13ωρο δεν είναι μια τεχνική διευθέτηση, αλλά το αποτύπωμα μιας συντηρητικής πολιτικής που οδηγεί στην αποδόμηση της εργασιακής νομοθεσίας, που κατακτήθηκε με πολλούς αγώνες και θυσίες», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναφέρθηκε στην τροπολογία του κόμματός του για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.



Ο ίδιος σχολίασε και την εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής, λέγοντας πως οι μάρτυρες «έχουν πάθει αμνησία και ξεχνούν τα ρουσφέτια και ποιος είναι ο Μάκης και ποιος ο Ξυλούρης».

Φάμελλος: «Νομοσχέδιο εργασιακού μεσαίωνα»

Νωρίτερα, για «νομοσχέδιο εργασιακού μεσαίωνα», μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, καταγγέλλοντας πως «η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την εργασία απλώς και μόνο ως κόστος, εφαρμόζοντας μια βαθιά αντεργατική και άδικη πολιτική που βαθαίνει και πολλαπλασιάζει τις ανισότητες και ικανοποιεί μόνο τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών και τα ρουσφέτια της», όπως είπε, επιμένοντας στην απόσυρση του νομοσχεδίου.

Κουτσούμπας: «Οδηγείτε τους εργαζόμενους στην αποκτήνωση»

«Το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης έχει πεταχτεί στα σκουπίδια από τους εργαζόμενους που πλημμύρισαν τους δρόμους της Αθήνας», ανέφερε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.



«Το νομοσχέδιό σας οδηγεί στην αποκτήνωση. Τι άνθρωποι είστε εσείς; Αναμασάτε τα ίδια ρηχά επιχειρήματα. Είναι σύγχρονο να πηγαίνεις για δουλειά και να μην ξέρεις εάν θα γυρίσεις το βράδυ σπίτι σου;», διερωτήθηκε, ενώ άφησε αιχμές και εις βάρος της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της «αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας», λέγοντας πως τα καλέσματα σε προοδευτικά μέτωπα απέναντι στο εργασιακό «προκαλούν θυμηδία», καθώς ορισμένοι «έχουν λερωμένη τη φωλιά» τους.



Ως «δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς της κυβέρνησης στους εργοδότες της φθηνής ανάπτυξης και της κερδοσκοπίας», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.